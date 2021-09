Ein Jahr ist es her, dass zum letzten Mal Kinder im Audimax der Rostocker Universität waren. Jetzt lädt die Kinder-Uni alle Lernwilligen wieder in den großen Hörsaal ein. Los geht es am 22. September. Ganz ohne Einschränkungen geht es coronabedingt jedoch nicht. Welche Regeln gelten und warum die Präsenz so wichtig ist.