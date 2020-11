Lichtenhagen-Dorf

Petra Löwe steht am Zaun. Der Weg von Lichtenhagen-Dorf durch die Kleingartenanlagen nach Lütten Klein ist versperrt. Vor etwa sechs Wochen wurde die Barriere zwischen den Anlagen „ Vogelsang“ und „Rügen“ errichtet. Mit Unverständnis reagieren viele Anwohner, die diesen Hauptweg zum Spaziergang zwischen den Stadtteilen und zur Naherholung gern genutzt haben.

Petra Löwe wohnt in Lichtenhagen-Dorf unmittelbar neben der Gartenanlage „ Vogelsang“. „Ich nutze diesen Weg schon viele Jahre“, erzählt die Frau. So habe sie ihre Kinder in die Kita nach Lütten Klein gebracht, später nutzten ihn diese selbst als sicheren Schulweg. „Ich walke durch die Kleingartenanlage und spaziere hier gern mit meinen vier Enkelkindern“, sagt Petra Löw. Sicherlich seien „Gartenfremde“ nicht immer gern gesehen in den Anlagen, aber der Zaun irritiere sie stark. „Es fällt mir schwer, hierfür einen Grund zu erkennen oder einen Sinn zu sehen“, erklärt die Lichtenhägerin.

Sollen sich Spielfreunde jetzt am Zaun treffen?

Cindy Wendrich mit Sohn in ihrem Kleingarten in der Anlage „Vogelsang“ bedauert, dass der Weg nun versperrt ist. Quelle: Doris Deutsch

Auch Cindy Wendrich aus Lütten Klein ist verärgert. Die Mutter von zwei Kindern hat einen Garten in der Anlage „ Vogelsang“. Ihre neunjährige Tochter sei mit einem Jungen aus der Nachbaranlage „Rügen befreundet. „Den ganzen Sommer haben sie miteinander gespielt, mal hier, mal dort im Garten“, berichtet sie. Nun kämen sie nicht mehr zueinander. „Sollen wir nun Zauntermine vereinbaren“, fragt sie ironisch.

Marianne Metzker hat sich 2016 einen Garten in der Vogelsang-Anlage genommen. „Wegen meines Sohns“, erklärt die Lütten Kleinerin. Der sei 38 Jahre alt und schwerstbehindert. „Er kann schlecht laufen, deshalb war diese Verbindung von Lütten Klein zum Garten ideal“, sagt Marianne Metzker. Nun müssten sie den Weg von Lütten Klein entlang der viel befahrenen Hauptstraße in Lichtenhagen-Dorf nehmen. „Da muss ich meinen Sohn fest an der Hand halten. Was soll der Unsinn?“, fragt sie sich.

Kleingärtner: „Wir sind für Naherholung da“

„Wir sind eine gemeinnützige Gartenanlage, wir sind für Naherholung da.“ Jürgen Lietz vom Vorstand der KGA „Vogelsang“ Quelle: Doris Deutsch

Jürgen Lietz vom Vorstand der Anlage „ Vogelsang“ berichtet von einem jahrelangen Streit mit der Nachbaranlage. „Es gab immer wieder Beschwerden über Lärm oder Abfälle, die auf dem Weg zur Sassnitzer Straße in Lütten Klein liegen gelassen wurden“, erzählt der 77-Jährige, der hier schon seit über 30 Jahren eine Kleingarten besitzt. Nachvollziehen kann er die Kritik nicht: „Es war nie dreckig“, sagt Lietz. „Wir sind eine gemeinnützige Anlage wie alle Kleingartenanlagen in Rostock, wir haben Publikumsverkehr, sind für die Naherholung da“, betont der Kleingärtner. „ Vogelsang“ hat 134 Parzellen, „Rügen“ 132 Kleingärten, die zunehmend von jungen Familien genutzt werden. Dass Anwohner von beiden Seiten durch die Anlagen zur Arbeit radeln oder einfach nur spazieren störe doch nicht, findet Lietz.

Dennoch wurde der Zaun zwischen den Anlagen errichtet. Das sei überwiegend darauf zurückzuführen, „dass sich passierende Radfahrer und sogar Kraftradfahrer mit Anhänger gegenüber Kleingärtnern zunehmend überaus rücksichtslos und anmaßend verhielten“, erklärt Susann May, Geschäftsführerin des Verbandes der Gartenfreunde Rostock den Schritt. „Beide Vereine waren sich einig, dass hierdurch die Sicherheit der Kleingärtner und ganz besonders die der Kinder zunehmend gefährdet wurde“, so May.

Klein Lichtenhägener Weg kann genutzt werden

Im Einvernehmen beider Vereine seien die Anlagen bisher so miteinander verbunden gewesen, dass eine Durchquerung für Kleingartenpächter, Besucher und Bürger in der Saison möglich war. „Die Kleingartenanlagen sind weiterhin für die Öffentlichkeit während der festgelegten Öffnungszeiten von April bis Oktober zugänglich“, sagt die Verbandschefin. Allerdings nur vom Haupttor bis zum trennenden Zaun, wie nicht nur Petra Löwe aus Lichtenhagen-Dorf festgestellt hat.

Die Geschäftsführerin der Rostocker Gartenfreunde verweist indes auf den Klein Lichtenhägener Weg, der direkt an die beiden Kleingartenanlagen grenzt und von Lichtenhagen-Dorf nach Lütten Klein führt. „Zu keiner Zeit ist das Passieren dieses öffentlichen Weges eingeschränkt gewesen“, betont May. Derzeit werde sowohl vom Verband als auch dem Amt für Stadtgrün geprüft, ob zusätzlich eine Überquerung von der Kleingartenanlage „ Vogelsang“ zum Klein Lichtenhägener Weg geschaffen werden kann.

Für mögliche Querung andere Zäune einreißen

Eine Lösung, für die Wegematerial verbaut und andere Zäune eingerissen werden müssen. Kleingärtner wie Cindy Wendrich und Marianne Metzker und Anwohner wie Petra Löwe können da nur ungläubig den Kopf schütteln. „Ich baue auf ein wertschätzendes und wohlwollendes Miteinander“, sagt Petra Löwe. Die Gartenfreunde hätten ein großes Tor zum Dorf, das sie ganz selbstverständlich nutzen, ebenso wie alle Verkehrs- und Wirtschaftswege. Im Gegenzug würde sie sich freuen, doch weiterhin durch die schönen Gartenanlagen gehen zu können. Noch hat die Lichtenhägerin die Hoffnung auf einen Abriss des trennenden Zauns nicht aufgegeben.

Von Doris Deutsch