Rostock

Die Corona-Proteste in Rostock – sie dürften in Zukunft nicht mehr „nur“ auf eine große Kundgebung beschränkt bleiben. Denn der vergangene Montag könnte ein Vorgeschmack dessen gewesen sein, was die Hansestadt in den kommenden Wochen erwartet: Bis spät in die Nacht zogen kleine Gruppen lautstark durch die Innenstadt, die KTV, die Steintor-Vorstadt und auch das Bahnhofsviertel. Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, zu Festnahmen und auch zu Gewalt.

„In den sozialen Medien wurde dazu aufgerufen, gar nicht mehr zu den offiziellen und angemeldeten Treffpunkten zu gehen – sondern in kleinen Gruppen zu protestieren, sich abseits zu halten“, sagt Achim Segebarth, Chef der Polizeiinspektion Rostock.

Ist das „Auflösen“ Absicht?

Dieser Montag – er war anders: Kein Massenaufmarsch von mehreren Tausend Kritikern der Corona-Politik am Steintor, kein Umzug durch die Stadt. Das selbst ernannte „Rostocker Friedensbündnis“ um Demo-Anmelder Jens Kaufmann hatte stattdessen zu einer Kundgebung im Stadthafen aufgerufen. Dort standen rund 300 Demonstranten mehr als doppelt so vielen Polizisten gegenüber. So wenig Teilnehmer waren es in diesem Jahr noch nie.

Doch: Zum wiederholten Mal wurde der offizielle Protest noch vor dem Start für beendet erklärt – von den Veranstaltern, weil sie die Auflagen der Stadt nicht erfüllen wollten. Auch die eskalierte Demo vor einer Woche war noch vor dem Beginn von den Veranstaltern abgesagt worden. Danach kam es zu den Ausschreitungen.

Längst heißt es, es sei Absicht von Kaufmann und Co., die Kundgebungen noch vor dem Start zu beenden – um für alles Weitere nicht mehr in der Verantwortung zu sein und sich den Vorgaben der Stadt, der Maskenpflicht etwa, entziehen zu können. Teilt die Polizei diese Einschätzung?

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich weiß nicht, was Herrn Kaufmann antreibt. Aber ich kann sehr wohl einschätzen, dass es keinen nachvollziehbaren Grund gab, die Versammlung an dieser Stelle aufzulösen“, sagt Segebarth. Der Polizeichef weiter: „Der Kundgebung war eine ausreichende Fläche zugewiesen worden, genügend Platz.“

Kleingruppen statt Massenaufmarsch?

Nachdem die Kundgebung aufgelöst wurde, verteilten sich am Montag viele der rund 300 Teilnehmer über die Stadt. Im Polizei-Bericht ist die Rede von „Gruppen unterschiedlicher Größe im Bereich der Innenstadt“. Mehrfach kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei – zum Beispiel als eine Kleingruppe versuchte, die Gegendemo auf dem Neuen Markt zu stören. Sechs Polizisten wurden im Laufe des langen Abends verletzt, es gab mehrere Festnahmen, Böller flogen. Der Polizeihubschrauber wurde mit Laserpointern geblendet.

Zur Galerie Statt in einem großen Demonstrationszug liefen mehrere kleine Gruppen am Montag durch die Rostocker Innenstadt, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Die Polizei musste spontan reagieren.

Kleingruppen statt Massenaufmarsch: Ist das die neue Taktik der Corona-Kritiker? Für die Polizei war das Vorgehen der Demonstranten jedenfalls nicht neu. „Das ist kein Rostocker Phänomen“, sagt Segebarth. In den sozialen Medien – unter anderem beim umstrittenen Kurznachrichtendienst Telegram – war seit Tagen dazu aufgerufen worden, sich von den offiziellen Protesten fernzuhalten und stattdessen gesondert loszuziehen. „Genau so hat sich nun ein Teil der Demonstranten auch bei uns verhalten“, so der Polizeichef. Erneut befanden sich Personen aus der gewaltbereiten Fußballszene sowie rechte Gruppierungen auf den Rostocker Straßen und suchten die direkte Konfrontation mit der Polizei.

Kaufmann: „Wurden beschnitten“

Kaufmann wiederum erhebt Vorwürfe gegen Polizei und Stadt. Seine neue Kundgebung am Stadthafen hatte er zuvor als „Straßen- und Lichterfest“ bezeichnet, er wollte die L 22 vom Kabutzenhof zur Grubenstraße sperren lassen. „Das, was ich als Versammlung angemeldet habe, [...] wurde durch die Politik, den Oberbürgermeister und die Versammlungsbehörde komplett und vollumfassend abgelehnt. Sie haben es nicht genehmigt“, schreibt er auf eine OZ-Anfrage.

Warum er die Kundgebung dann spontan beendet hat? Kaufmann sagt, er wollte verhindern, dass auch dieser Montag zu einem „schwarzen Montag“ für Rostock wurde: Der Ort, der ihm von der Stadt zugewiesen wurde, sei eine „perfekte Kesselfläche“ gewesen. „Hier war Gefahr für Leib und Leben der Menschen in Verzug, sicht- und spürbar. Es war sehr einfach erkennbar, dass es wieder zu Gewaltszenen von Störern kommen sollte und könnte. Genau von diesen distanziert sich die Friedensbewegung komplett.“ Der Maskenzwang sei „eine perfekte Einladung an Störer, Provokateure, denn die sind schwarz gekleidet und maskiert.“

Kaufmann wurde später am Montagabend in der Innenstadt von der Polizei aufgegriffen: „Gegen ihn wurde ein Platzverweis ausgesprochen, nachdem in der Kröpeliner Straße mehrere Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung zur Anzeige gebracht wurden“, heißt es seitens der Polizei.

Stadtspitze vermeidet klare Aussagen zu Demos

Das Rostocker Rathaus zieht sich in den Antworten auf eine OZ-Anfrage auf Gesetzestexte zurück. Zur Frage etwa, ob auch die Versammlungsbehörde eine neue Form des Protestes erwartet, lässt der zuständige Senatsbereich für Sicherheit und Ordnung von Vize-Oberbürgermeister Chris von Wrycz-Rekowski (SPD) lediglich mitteilen: „Die Hansestadt ist zur Neutralität verpflichtet. Eine Bewertung von Taktiken oder Ähnlichem findet nicht statt.“

Auch der Frage, ob die wöchentlichen Demos – nun verteilt über die gesamte Innenstadt, mit lautstarken Kleingruppen und Auseinandersetzungen mit der Polizei – noch zumutbar seien, weicht die Verwaltungsspitze aus: „Zu den wichtigsten Grundsätzen in einer Demokratie gehört, dass man seine Meinung frei äußern darf – ohne dass man dafür vom Staat bestraft oder benachteiligt wird.“ Und was sagt das Rathaus zu den Zwischenfällen bei den Protesten? „Gefahrenabwehrende Maßnahmen im Vollzug des Versammlungsrechts obliegen ausschließlich der Polizei.“

Von Andreas Meyer