Fresendorf/Rostock

Der Kreisschützenbund Rostock hat die Kündigung erhalten. Ab 30. September dürfen rund 620 Sportschützen der Stadt und auch die anderen Nutzer nicht mehr in der Schießhalle in Gehlsdorf trainieren. Die wurde bislang im Auftrag der Hansestadt von der Wiro betrieben. Allerdings mit Defiziten im sechsstelligen Bereich, die die Stadt nicht länger ausgleichen will. In der Schießhalle haben vor allem Polizei, Zoll, Wachschutz-Firmen, Jagdschulen, die Vereine im Kreisschützenbund und Schützen anderer Verbände trainiert.

Problem der Schützen wurde ins Umland delegiert

„Dass es Auswirkungen hat, wenn alle Rostocker Sportschützen mit Schließung der Schießhalle in Gehlsdorf aus Rostock vertrieben werden, war abzusehen“, reagiert Leser Wulfhardt Specht aus dem Ostseebad Nienhagen auf den Artikel (OZ vom 2. September) zum Bürgerprotest gegen den Schießplatz in Fresendorf (Gemeinde Roggentin). Das Problem sei ins Umland delegiert worden. „Was Wunder, wenn da der wohl einzige Rostocker Waffenhändler darauf kommt, mit dem Betrieb eines Schießplatzes auch sein Geschäft zu sichern“, erklärt Specht.

Vor einigen Wochen hat Waffenhändler Thoralf Fuchs aus Elmenhorst den ehemaligen Stasi-Schießplatz in Fresendorf gekauft. Nachdem dort fast 20 Jahre lang nur gelegentlich ein Schuss abgegeben wurde, werden die Dorfbewohner nun regelmäßig von der Ballerei belästigt. Sie haben eine Bürgerinitiative gegründet und fordern: „Der Schießplatz muss weg.“ Wulfhardt Specht behauptet: „Ohne das von der Wiro geplante Aus und die von den für Sport in der Hansestadt Verantwortlichen genehmigte Schließung der einzigen für Sportschützen offenen Schießhalle in Rostock hätten die Fresendorfer ihr Problem nicht.“

Schießsport aufgeben oder zum Training auswandern

Die Halle in Gehlsdorf sei im Umkreis von 100 Kilometern einzigartig, bemerkt der Kreisschützenbund auf seiner Internetseite, und die Schließung für die Rostocker Schützen ein schwerer Verlust. Für etwa ein Drittel der sportlichen Disziplinen gäbe es in der Region keine Trainingsmöglichkeiten mehr, viele Kreis- und Landesmeisterschaften könnten nicht mehr durchgeführt werden. Behördlich wird von Sportschützen der Nachweis eines regelmäßigen Trainings verlangt. Nunmehr „haben alle Vereine, die in ’ihrer’ Stadt trainieren und den Namen der Hansestadt auch oft im Vereinsnamen tragen, nur die Möglichkeit aufzugeben oder zum Trainieren auszuwandern“, fasst es Wulfhardt Specht in einem Leserbrief zusammen.

Vor die Tür gesetzt: Polizei sucht dringend nach Lösungen

Besonders hart trifft es die Polizei. Etwa 1000 Beamte haben in der Schießhalle Gehlsdorf regelmäßig den Umgang mit der Waffe trainiert. „Nun wurden wir vor die Tür gesetzt“, sagt Polizeipräsident Peter Mainka. Es werde dringend nach Lösungen gesucht, alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten würden geprüft. „Wir denken in alle Richtungen und müssen schnell was finden“, betont Mainka. Es würde noch weiter mit der Wiro verhandelt.

Aus dem Innenministerium ist indes zu erfahren, dass „gegenwärtig insgesamt das Konzept zu den Standorten für die Schießausbildung in der Landespolizei überarbeitet“ wird. Dies sei noch nicht abgeschlossen. Aber: „Ein Neubau in der Region Rostock ist dabei Teil der Überlegungen“, informiert eine Sprecherin.

Wiro pocht auf Kostendeckung bei Betrieb der Schießhalle

„Wir können uns den Weiterbetrieb für einen Übergangszeitraum vorstellen“, erklärt Wiro-Sprecher Carsten Klehn auf OZ-Anfrage. „Unter der Voraussetzung, dass eine vollständige Kostendeckung erreicht wird.“ Darüber sollten nun alle Nutzer von der Polizei bis zum Verein beraten und in nächster Zeit eine Entscheidung treffen. „Die Anlage erfüllt alle Voraussetzungen, die Stadt kann nur nicht ständig Geld zuschießen“, sagt Klehn.

„Wir haben der Wiro unsere Position, also die der 620 Rostocker Sportschützen in 14 Vereinen, mitgeteilt“, sagt Ron Westenberger, Präsident des Kreisschützenbundes. „Wir stimmen einem Preisanstieg zu und werden uns auch bemühen, den Betrieb der Anlage zu intensivieren“, informiert Westenberger. Bislang würden 55 Euro pro Stunde für die Nutzung der Bahnen verlangt. „Wir würden um mindestens acht Euro auf maximal 80 Euro pro Stunde erhöhen“, sagt der Präsident.

Außerdem signalisierte der Kreisschützenbund Bereitschaft, ehrenamtlich Arbeiten zum Beispiel in der Reinigung zu übernehmen. Allerdings könnten die Rostocker Vereine nicht allein, das Defizit von 163 000 Euro pro Jahr auffangen. „Wir sind bereit unseren Anteil zu leisten.“

„ Hansestadt macht komplette Sportart platt“

Es sei der zweite Rauswurf der Rostocker Schützen, ärgert sich Westenberger und verweist auf die Schließung der alten, traditionsreichen Anlage im Tannenweg. Der Rostocker Schützenhof im Tannenweg wurde Anfang der 2000er-Jahre zugunsten eines Wohngebietes geschlossen. Dafür wurde die moderne Schießhalle in Gehlsdorf errichtet. „Und nun soll schon wieder Schluss sein“, ärgert sich Westenberger. „Damit macht die Stadt eine komplette olympische Sportart in Rostock platt.“

Er sieht die Wiro und die Stadt in der Pflicht, das zu verhindern. „Sportschießen ist keine Randsportart, wir sind bundesweit nach Fußball, Handball und Leichtathletik der viertgrößte Sportverband mit 1,6 Millionen Mitgliedern in Deutschland“, erklärt der Chef des Kreisschützenbundes.

Westenberger hofft auf eine baldige Einigung in der Hansestadt. Ohne Trainings- und Wettkampfstätte könnten die Schützen nicht mehr die erforderlichen Schieß-Nachweise erbringen und ihre Waffen verlieren. „Das wäre das Aus einer Sportart, die seit 1896 olympisch vertreten ist“, betont Westenberger. Das Ausweichen auf Schießplätze wie in Fresendorf wurde von den Sportschützen, wie auch von der Polizei bislang nicht in Erwägung gezogen.

2881 Waffenbesitzer im Landkreis Rostock Im Landkreis Rostock gibt es 2881 Waffenbesitzer, 1953 davon sind Jäger, die anderen Sportschützen. Insgesamt wird der Waffenbestand auf 15 497 beziffert, wobei die Jäger mit mehr als 9500 die meisten Waffen besitzen. Es folgen die Sportschützen mit rund 4500 Schießgeräten. Aber 1432 Waffen sind auch im Besitz „Anderer“, wie der Kreis informiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung um ein Prozent zu verzeichnen. Kreisweit gibt es zwei Innenraumanlagen für die Schützen in Sanitz und Teterow. Außerdem werden nach Angaben von Kreissprecher Michael Fengler 17 Schießplätze betrieben – in Güstrow, Kröpelin, Neubukow, Heiligendamm, Lichtenhagen-Dorf, Bützow, Laage, Vogelsang, Fresendorf, Tarnow, Vietow, Kritzmow, Ziesendorf, Groß Lüsewitz, Karow, Petschow und Schwaan.

Von Doris Deutsch