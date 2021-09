Rostocker Uni-Klinik: Vorstandschef Schmidt klagt auf Wiedereinstellung

Rostock

Kehrt Christian Schmidt schon nächste Woche in sein Büro an die Rostocker Uni-Klinik zurück? Vier Wochen, nach dem der Vorstandschef der größten Klinik im Land überraschend freigestellt wurde, kämpft Schmidt nun vor Gericht gegen sein berufliches Aus in der Hansestadt. Sein Anwalt, der Kölner Jura-Professor und Alt-Oberbürgermeister Rolf Bietmann, hat vor dem Landgericht beantragt, Schmidt mit sofortiger Wirkung wieder als Chef der Uni-Medizin einzusetzen.

Das Landgericht Rostock bestätigte, dass am kommenden Donnerstag in Rostock über den „Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Universitätsmedizin Rostock” öffentlich verhandelt werde. Die Sprecherin des Gerichts, Richterin Anne Kruse, sagte der OZ: „Der Antrag lautet darauf, den Antragsteller im Wege der einstweiligen Verfügung als ärztlichen Vorstand und Vorsitzenden des Vorstandes der Universitätsmedizin Rostock zu unveränderten Bedingungen weiter zu beschäftigen.“

Anwalt: „Brodkorb sucht noch Gründe“

Schmidts Anwalt Bietmann hält die Freistellung für rechtswidrig – unter anderem, weil der Aufsichtsrat um dessen Vorsitzenden Mathias Brodkorb (SPD) bis heute keine konkreten Gründe, keine konkreten Verfehlungen für die Suspendierung genannt habe: „Ich habe beim Aufsichtsratsvorsitzenden nach Gründen gefragt und sinngemäß die Antwort erhalten, dass nach denen noch gesucht werde“, sagte Bietmann der OZ.

„Der Aufsichtsrat hatte vier Wochen Zeit, Konkretes vorzulegen. Es bestätigt sich immer mehr der Verdacht, dass mein Mandat Christian Schmidt das Bauernopfer für politische Verfehlungen sein soll.“ Der Aufsichtsrat dürfe dafür aber nicht deutsches Recht „auf den Kopf stellen“. Der Anwalt weiter: „Eine Körperschaft öffentlichen Rechts wie die Uni-Medizin hat die gleichen Regeln, die auch für Aktiengesellschaften gelten. Eine Freistellung von Vorstandsmitgliedern ist darin nicht vorgesehen. Allein der Akt ist somit rechtswidrig.“

Müssen die Aufsichtsräte Schadenersatz zahlen?

Bietmann kündigte zugleich an, dass in Zukunft möglicherweise auch über Schadenersatz für Schmidt zu sprechen sein werde: „Durch die erneute und bis heute unbegründete Freistellung wird die Reputation meines Mandanten als Wissenschaftler und Manager stark beschädigt.“ Sollte es dafür keine triftigen Gründe geben, werde er seinem Mandaten raten, Schadenersatz zu fordern.

Pikant: Die Mitglieder des Aufsichtsrates könnten unter Umständen sogar persönlich für solche Zahlungen haftbar gemacht werden.

Von Andreas Meyer