In Rostock ist am Montag der größte Weihnachtsmarkt im Norden eröffnet worden – mit Maskenpflicht und 3G-Nachweis. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich einmal umgehört, was Organisatoren, Händler und Besucher von den Regeln halten, wie der erste Tag anlief und was Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen den Rostockern rät.