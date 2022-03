Rostocker laden Ukrainer zum Schach

Rostock

Schach ist in der Ukraine ein beliebter Sport. „Die Ukraine hat mehrere Schachgroßmeister, von denen einige auch in der Schach-Bundesliga spielen“, sagt Christian Joachim vom Rostocker Schachzentrum. Die aktuelle Flüchtlingssituation im Blick lädt nun das Schachzentrum ukrainische Kinder, Jugendliche und Frauen und Männer zum Schachtraining ein. Kostenfrei. „Sicherlich haben die Ukrainer jetzt gerade andere Dinge und Sorgen im Kopf, aber vielleicht ist unser Angebot als Ablenkung und als ein bisschen Normalität nützlich“, meint Christian Joachim. Das Schachzentrum habe Erfahrung mit verschiedenen Nationalitäten in seinen Reihen. „Sprachschwierigkeiten sind hier nicht wichtig, weil die Spielregeln überall gleich sind“, sagt der 47-Jährige.

Frauen und Mädchen ausdrücklich willkommen

Er betont, dass gerade auch Mädchen und Frauen gern gesehen sind. „Denn die Damen sind immer noch in den Schachvereinen unterrepräsentiert – wenn wir mal ein Viertel weiblich besetzt sind, sind wir schon gut.“ Es würden deutschlandweit mehr Frauen Rugby spielen oder boxen als Schach spielen. „Wir haben bei uns extra Schachtrainerinnen für die Mädchen und Frauen“, berichtet Schachsportler Joachim.

Spielzeiten

Jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr gibt es am Schulcampus in Rostock-Evershagen (Thomas-Morus-Straße 1) für alle Altersklassen die Möglichkeit zum Schachspielen. Und montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr beim Schachtreff in Elmenhorst bei Rostock (Gewerbeallee 45).

Die positiven Effekte des Schachspiels sind bekannt. „Das Spiel fördert unter anderem die Konzentrationsfähigkeit, das Selbstbewusstsein, strategisches Denken und man kommt automatisch mit anderen Leuten in Kontakt“, fasst Christian Joachim zusammen.

Von Klaus Amberger