Rostock

Knapp 40 Jungen und Mädchen begehen am Sonnabend ihre Jugendweihe im Rostocker Rathaussaal. Es ist die letzte in diesem Jahr – und die letzte für Rosemarie Brandt. 24 Jahre lang organisierte die gebürtige Kröpelinerin hunderte Feiern in Rostock und dem Landkreis, begleitete tausende Jugendliche, wenn sie in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wurden. Nun geht die 65-Jährige Ende September in Rente.

„Bis vor kurzem war das weinende Auge noch größer als das lachende“, sagt Rosemarie Brandt und wird bei dem Gedanken an ihren Abschied wieder ein wenig sentimental. Sie habe immer ein offenes Ohr gehabt – für die Jugendweihlinge, aber auch und vor allem für die Eltern. „Der Tag ist etwas ganz Besonderes. Ich will alles dafür tun, dass er so schön wie möglich wird.“ Das war immer ihr Anspruch.

Erst Ehrenamtlerin, dann Vollzeit-Organisatorin

Schon 1992 hat Rosemarie Brandt angefangen, ehrenamtlich für den Jugendweiheverein MV im Altkreis Bad Doberan zu arbeiten. „Als meine ältere Tochter im Jugendweihealter war, musste ich feststellen, da läuft rundherum nichts an Freizeitangeboten“, erinnert sie sich. Von da an habe sie Tanzkurse organisiert, Knigge-Dinner veranstaltet, Reisen begleitet. „Damals sind wir mit den 14-Jährigen noch vier Tage nach Holland gefahren und solche Späße.“

Als dann die beiden Jugendweihe-Beauftragten des Kreises in Rente gingen, sei der Verein an sie herangetreten. Das war 1997. „Ich bin gelernte Ingenieurökonomin, habe nach der Wende in einem Steuerbüro gearbeitet“, erzählt die Bald-Rentnerin. Trotzdem habe sie zugesagt. Und gleich für Ärger gesorgt: „Das Jugendblasorchester war Standard bei den Feiern in Bad Doberan. Da musste was Frisches her. Die waren echt böse auf mich.“

Alles für die Jugendweihlinge

Die Band für die Feier sei wichtig, müsse ja teilweise über vier Generationen hinweg gefallen. Ebenso sieht es bei den Festrednern aus: „Die müssen begeistern, die jungen Leute ansprechen, auch mal besonders sein.“ So habe sie schon Sozialministerin Stefanie Drese, Profisportlerin Hannah Andersson oder OZ-Chefredakteur Andreas Ebel als Redner gewinnen können. „Zur Not gehe ich auch selbst ans Rednerpult, aber lieber bin ich die Organisatorin im Hintergrund“, sagt Rosemarie Brandt.

Rosemarie Brandt am Rednerpult. Hier überlässt sie lieber anderen den Vortritt, wenn es hart auf hart kommt, springt sie aber bereitwillig ein. Quelle: Foto: Martin Börner

Sollte sie doch mal vorne gestanden haben, konnte es schon mal passieren, dass die bequemen Treter heimlich hinter dem Pult noch fix gegen die schicken Pumps ausgetauscht wurden. „Im Vorfeld brauche ich Schuhe zum Rennen. Es ist so viel zu tun, da gerät das eigene Aussehen in den Hintergrund. Die Jugendweihlinge sind das Wichtigste“, betont sie lachend.

Neustart bei der Volkssolidarität

2005 übernahm Rosemarie Brandt für den Jugendweiheverein auch die Rostocker Jugendweihen, ehe sie sich 2016 vorerst von dem Job verabschiedete. Ein Jahr später kehrte sie zurück – nun aber im Auftrag des Kreisverbandes der Volkssolidarität Rostock. „Als der Geschäftsführer mich fragte, wollte ich erst gar nicht. Doch meine beiden Töchter erinnerten mich daran, wie viel Freude ich doch immer an der Arbeit hatte.“

Voller Tatendrang und der Freiheit, gestalten und walten zu dürfen, legte die Organisatorin auf ein Neues los. „Einheitliche Einladungen und Urkunden war mir sehr wichtig“, sagt sie. Selbst das Cover des Buches, das eigens vom Rostocker Autor Matthias Schümann für die Jugendweihlinge geschrieben wurde, passt dazu. „Dass die jungen Leute kein schnödes Nachschlagewerk überreicht bekommen, war mir auch ein Anliegen.“

Rosemarie Brandt in ihrem Element: An ihrem Schreibtisch bereitet sie die Urkunden für die Jugendweihlinge vor. Quelle: Foto: Martin Börner

Schluss mit Jugendweihen?

Und der Grund für ihr Engagement? „Der Schritt vom Kind zum Erwachsenen bedarf Würdigung“, erklärt Rosemarie Brandt schlicht. Sie selbst hatte nie Jugendweihe. „Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, hatte Kommunion und Firmung.“ Einen guten Draht zur Kirche hatte sie aber nicht, trat mit 18 Jahren aus.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür organisierte sie nun bis zu 45 Jugendweihen pro Jahr. Eine Aufgabe, für die man ein echtes Organisationstalent sein muss. „Nach all der Zeit hat man so seine Erfahrungen. Wer macht schon so lange immer das Gleiche?“, fragt sie und lächelt in sich hinein.

Jetzt blickt die Powerfrau freudig auf die bevorstehende Freizeit: „Wir haben Haus und Garten, da gibt es immer viel zu tun. Außerdem wird mich mein zweieinhalbjähriges Enkelkind auf Trab halten.“ Mit Dorit Wehmeyer habe sie ihre Arbeit schon im April in sehr gute Hände übergeben. Also ist wirklich ganz Schluss mit Jugendweihen? „Nein“, lacht Rosemarie Brandt: „Ganz lassen kann ich es nicht. Ich werde auch weiterhin die helfende Hand im Hintergrund sein.“

Von Maria Lentz