Rostock

Weniger Schlägereien, weniger Diebstähle, weniger geklaute Autos: Corona macht die Straßen in Rostock immer sicherer. Gerade mal 18 794 Straftaten wurden der Polizei 2020 gemeldet – fast sechs Prozent weniger als 2019 und so wenige wie seit mindestens sechs Jahren nicht mehr. Doch das ist nur die eine Seite der neuen Kriminalstatistik für die Hansestadt.

Denn während es draußen ruhiger geworden ist, nimmt in der Pandemie die Zahl der Verbrechen hinter verschlossenen Türen zu – Vergewaltigungen und sexuelle Nötigung, Misshandlungen von Kindern, Gewalt gegen Frauen. Auch in der Hansestadt gibt es deutlich mehr dieser Straftaten. Rostocks Polizei-Chef Achim Segebarth: „Wir werden solche Gewalttaten nicht akzeptieren – weder in der Öffentlichkeit noch innerhalb des privaten, schutzwürdigen Umfelds.“ Die Polizei startet deshalb eine große Hilfs- und Beratungsoffensive für Opfer von häuslicher Gewalt.

Mehr Gewalt in Familien, mehr Sex-Verbrechen

Geschlossene Schulen und Kitas, Kurzarbeit in vielen Branchen, Kontaktbeschränkungen: Ja, all das sei nötig, um das Coronavirus einzudämmen. „Doch diese Maßnahmen können auch zu sozialen und psychologischen Belastungen bei Menschen führen. Familien und Partnerschaften werden vor große und neue Herausforderungen gestellt. Überbelastung und Existenzängste spielen eine Rolle“, sagt Polizei-Chef Segebarth.

In diesen Situationen steige das Risiko häuslicher Gewalt – und die neue Polizei-Statistik liefert dafür den Beweis: 276 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – darunter fallen so schwere Straftaten wie der Missbrauch von Kindern und auch Vergewaltigungen – zählten die Ermittler 2020 in Rostock. Ein Plus von mehr als 30 Prozent im Vergleich zu 2019.

Auch in Sachen häuslicher Gewalt sehen die Zahlen nicht besser aus: 61 Verfahren wegen „einfachen Körperverletzungen“ leitete die Polizei 2020 ein, 2019 waren es „nur“ 32. In neun Fällen ermittelt die Kripo sogar wegen schwerer, gefährlicher Körperverletzung in Familien. In den meisten Fällen waren nicht die Ehefrauen oder -männer die Opfer, sondern Kinder, Geschwister, Eltern, Großeltern oder auch Enkel. Segebarth: „Da sich diese Fälle oft im privaten Bereich abspielen, gibt es auch hier eine Dunkelziffer.“

„Wir können Ihnen helfen“

Der oberste Polizist der Stadt wendet sich nun an alle Opfer – und fordert sie auf, sich bei der Polizei melden: „Wir können Ihnen helfen“, so Segebarth. Denn oft bleibe es nicht bei einem „Vorfall“. „Die Polizei hat verschiedene Möglichkeiten, angemessen auf die jeweilige Situation zu reagieren.“

Ermittlungen gegen den Täter seien nur eine Option: Die Polizei könne beispielsweise den Täter aus der gemeinsamen Wohnung verweisen, ihn sogar in Gewahrsam nehmen. Mehrere Beamte der Polizei in Rostock seien zudem als Opferschutzbeauftragte ausgebildet, vermitteln Kontakt zu Hilfsangeboten wie dem Frauenhaus, Beratungsstellen oder auch dem Familiengericht. Das Frauenhaus biete Opfern häuslicher Gewalt eine sichere Bleibe in Notfällen, über das Landesamt für Gesundheit und Soziales könnten Betroffene auch finanzielle Hilfe erhalten.

Zusammen mit dem Projekt „Rostock denkt Familie“ will die Polizei nun Info-Veranstaltungen anbieten, Beratungs- und Hilfsangebote bekannter machen. Segebarth: „Wir lassen die Opfer nicht allein.“

Virus wirkt sich auf Statistik aus

„Das Corona-Jahr 2020 stellte alle Menschen vor eine besondere Herausforderung. Das alltägliche Leben musste oftmals anders organisiert werden, was verschiedene Bereiche betraf: Ob Arbeit, Schule, Kindergarten, Betreuung von jungen, alten oder pflegebedürftigen Personen. Das Virus wirkte sich dabei auch auf die Polizeiliche Kriminalstatistik aus“, sagt der Polizei-Chef.

„Die Schließungen von Geschäften, kulturellen Einrichtungen und anderen Orten sowie Alkoholverbote wirkten sich nicht nur auf die Diebstahlsdelikte, sondern gewiss auch auf die Fallzahlen bei den Raubdelikten, Nötigungen, Bedrohungen und Körperverletzungen insbesondere im öffentlichen Raum aus.“

Die sichersten Stadtteile

Rostocks sicherster Stadtteil war 2020 Biestow – jedenfalls nach Straftaten je 1000 Einwohner. Auf 1000 Einwohner kamen „nur“ 22 Straftaten. Genau 59 Fälle weist die Statistik für Biestow aus.

Weniger zu tun – jedenfalls in absoluten Zahlen – hatten die Ermittler nur in Hohe Düne (42 Straftaten), Dierkow-West (32), Hinrichsdorf (31), Nienhagen (25), Krummendorf (18), Stuthof (12), Hinrichshagen (6), Torfbrücke (3) und Jürgeshof (2).

Das gefährlichste Pflaster bleibt die Stadtmitte. Sowohl in absoluten Zahlen als auch in puncto Straftaten je 1000 Einwohner liegt das Herz der Stadt vorne: 126 Fällen kommen auf 1000 Bewohner, 2660 Straftaten insgesamt. Ähnlich viele Verbrechen zählten die Ermittler nur in der KTV (2016 Fälle) und Lütten Klein (2040). Lütten Klein zählt zudem den wenigen Stadtteilen, in denen 2020 mehr Straftaten als im Vorjahr gezählt wurden.

Von Andreas Meyer