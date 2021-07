Rostock

Tempo 30 flächendeckend in Rostock: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen kann sich das gut vorstellen und will sich einer bundesweiten Städte-Initiative anschließen. Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm wollen in einem Modellprojekt in ihren Städten 30 Stundenkilometer als Regelgeschwindigkeit auch auf Hauptverkehrsstraßen testen. Die Bürgermeister hoffen auf eine entsprechende Änderung der Straßenverkehrsordnung nach der Bundestagswahl. Bonn ist inzwischen der Initiative beigetreten und auch das Rostocker Stadtoberhaupt ist fest entschlossen, das zu tun.

Madsen räumt Ausnahmen auf manchen Strecken ein, fordert aber generell eine Umkehr der bislang gültigen Beweislast. Kommunen müssten in aufwändigen Verfahren die Notwendigkeit einer Geschwindigkeitsherabsetzung auf Straßen oder Plätzen nachweisen. Künftig könnte die niedrige Geschwindigkeit die Regel und eine höhere die Ausnahme sein, begründet Madsen seinen Vorstoß, der in der Wirtschaft allerdings auf wenig Resonanz stößt.

IHK-Reaktion: „unverhältnismäßig und für nicht zielführend“

Die IHK zu Rostock hält eine durchgehende Tempo-30-Zone in Rostock „für unverhältnismäßig und für nicht zielführend“. Präsident Klaus-Jürgen Strupp erklärt: „Im wichtigen Hauptstraßennetz muss die Leistungsfähigkeit, Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs, insbesondere für den Wirtschaftsverkehr, gewährleistet bleiben.“ Die höhere Geschwindigkeit auf Hauptverkehrsadern trage dazu bei, Wohngebiete von Durchgangsverkehr zu entlasten und dem Nahverkehr ein schnelles Vorankommen zu ermöglichen. „Dass Rostock jetzt trotzdem einen Modellversuch starten will, ist absolut unverständlich und ein weiterer Schritt, der dazu beitragen wird, den Wirtschaftsverkehr auszubremsen“, ärgert sich Strupp.

Die Rostocker Straßenbahn AG sieht Auswirkungen auf den Fahrzeug- und Personalbedarf, weil sich Fahrzeiten verlängern würden. Auch der ADAC warnt vor einem Tempolimit von 30 km/h, vor allem auf Hauptverkehrsstraßen. „Diese haben eine Ballungsfunktion“, sagt Christian Hieff, Sprecher der ADAC-Regionalgruppe Hansa. „Wenn hier auch nur 30 gefahren werden darf, verfranzt sich der Verkehr und verlagert sich auf die Nebenstraßen“, fürchtet Hieff.

An sensiblen Bereichen, wie Kitas oder Grundschulen, solle die Geschwindigkeit herabgesetzt werden, aber generell wäre Tempo 30 keine Lösung für die Städte. Eine Reduktion von Stickoxiden oder Kohlenstoffdioxid werde damit nicht erreicht. „Das belegen Studien“, so Hieff.

Unterstützung für den Vorstoß vom Städte- und Gemeindetag MV

Der Städte- und Gemeindetag MV unterstützt die Willenserklärung des Rostocker OBs. „Die Kommunen können selbst am besten einschätzen, wo ein Tempolimit passt oder nicht“, sagt der zuständige Referent Klaus-Michael Glaser. Dazu müssten ihnen durch Gesetzesänderungen bessere Möglichkeiten an die Hand gegeben werden. Auf der Insel Rügen hat Sassnitz’ Bürgermeister Frank Kracht schon im März Vorstellungen zu einer Tempo-30-Zone für die gesamte Hafenstadt geäußert.

Stralsunds OB, Alexander Badrow, verweist darauf, dass vielerorts in seiner Hansestadt bereits Tempo 30 gelte und damit „neben der Reduzierung von Emissionen vor allem mehr Sicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Anlieger“ erreicht worden sei.

Auf Straßen mit hoher Verkehrsbedeutung und -dichte, wie dem Grünhufer Bogen, müsse der Verkehrsfluss jedoch aufrecht erhalten werden. „Man braucht kein Mathegenie sein, um zu erkennen, dass eine schnellere Straße mehr Fahrzeuge aufnehmen kann, also eine höhere Kapazität hat“, sagt Badrow und plädiert für eine differenzierte Betrachtung. „Bislang sind wir in Stralsund mit unseren Einzelfallentscheidungen im wörtlichen Sinn ganz gut gefahren“, betont der OB.

