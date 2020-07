Rostock

Käthe und Sarina genießen den Flug im Kettenkarussell. Sie winken sich zu, wackeln mit den Beinen und jubeln vor Freude. Die dreijährigen Zwillinge aus Berlin besuchen mit ihren Eltern, Sintje und Marc Neustadt, am Wochenende den mobilen Freizeitpark im Rostocker Stadthafen. „Eine schöne Abwechslung“, findet die Mutter und wird schon von ihren Töchtern weggezogen zur nächsten Attraktion.

Vor dem Vergnügen in die Kontaktliste eintragen

20 Fahrgeschäfte, Imbiss- und Vergnügungsstände, sind seit 22. Juli am Warnowufer auf der Haedgehalbinsel aufgebaut. Eingezäunt auf 5000 Quadratmetern können bis zu 500 Besucher gleichzeitig Spaß haben. „Wir sind überrascht, wie gut das Freizeitangebot angenommen wird und unter Corona-Bedingungen funktioniert“, sagt Uwe Buschbeck vom Rostocker Großmarkt, der zusammen mit dem Schaustellerverband Mecklenburg-Vorpommern diesen mobilen Fun-Park organisiert hat.

Vor dem Vergnügen steht die Registrierung: „Jeder Gast muss sich in ein Kontaktformular eintragen“, sagt Buschbeck, der die Zettel später einsammelt und archiviert. „30 Tage müssen die aufbewahrt und dann vernichtet werden.“

Die Rummelbesucher sehen es gelassen. Sie entrichten ihre zwei Euro Eintritt, die sie mit vier Rabattmarken á 50 Cent an den Ständen und Fahrgeschäften wieder einsetzen können. „Die Kinder haben lange verzichtet und sollen nun ihren Spaß haben“, sagt Jana Lipke aus Rostock, die mit Sohn Shawn (9) über den Platz schlendert – zielgerichtet zuerst zum Autoscooter.

Den betreibt Lothar Welte, Vorsitzender des Schaustellerverbandes MV, der froh ist, dass er und seine Kollegen nun unter Beweis stellen können, dass Freizeitparks auch in der aktuellen Situation möglich sind.

Marta (r.) und Celina sind extra von der Insel Rügen angereist, um Spaß im „Break Dancer“ zu haben. Quelle: Frank Hormann/Nordlicht

„Break Dancer“ mit Maske

Nur mit Maske dürfen die Gäste in den Gondeln des „Break Dancer“ Platz nehmen. Die Displays mahnen: „Bitte Abstand halten“. „Bei maximal 500 Leuten auf dem Gelände haben wir ohnehin keine volle Auslastung, können also die Fahrgäste gut auseinandersetzen“, erklärt Inhaber Christoph Meyer aus Potsdam, der mit seinen Fahrgeschäften schon zur Hanse Sail in Rostock war. Er freut sich über die lange Zeit des Rummels, 33 Tage bis zum 23. August, „da funktioniert die Veranstaltung“.

Er hoffe, dass das Rostocker Beispiel Schule mache und zum Beispiel auf das Oktoberfest in Berlin ausstrahle. Marta (14) und Celina (15) sind an diesem Wochenende extra von der Insel Rügen gekommen, um in den „Break Dancer“ zu steigen. „Die Sassnitzer Hafentage sind ausgefallen und da haben wir mit Freunden beschlossen, nach Rostock zu fahren“, erzählen die Mädchen aus Sagard.

Mit Oma und Opa über den Rummel schlendern

Die kleine Irma dreht indes ihre Runden in der „Biene“ des Kinderkarussells. Die Vierjährige ist mit Oma und Opa unterwegs, die ihr fröhlich zuwinken. „Wir haben aus der Zeitung vom Freizeitpark erfahren“, erzählt Andrea Steinke. „Und weil es lange keine Gelegenheit gab, nutzen wir diese nun mit unserer Enkelin.“ Einen Stand weiter hat Greta gerade 20 Enten geangelt.

Ihr Preis: Eine Meerjungfrau, die auch zur Fee werden kann. Am nächsten Wochenende wird die Sechsjährige eingeschult. „Da wollen wir jetzt nochmal richtig Spaß haben“, verrät Edelgard Eisenblätter aus Rostock, während Greta den Opa schon zur Achterbahn schleppt.

Sylva Lorenz aus Brandenburg mit ihrem Enten-Angel-Stand. Quelle: Frank Hormann/Nordlicht

Am Stand von Sylva Lorenz schauen schon die nächsten kleinen Enten-Angler vorbei. „ Es ist so schön, endlich wieder mit Kindern zu arbeiten“, sagt die Schaustellerin aus Brandenburg. Monate lang habe sie die Zeit mit einem Job im Online-Handel überbrückt. Nun endlich wieder Rummel.

„Gut, dass es vorwärts geht und das Pilotprojekt von hier oben vielleicht Nachahmer findet“, hofft Sylva Lorenz, die in den Vorjahren stets von März bis November jede Woche an drei Tagen mit ihren gelben Entchen auf Tour war. „Und dann natürlich auf dem Weihnachtsmarkt.“

Dankbar für die Chance

Es duftet nach Gebrutzeltem. Mittagshunger stellt sich ein. Julia Schultze ist vorbereitet und verkauft die ersten Brat- und Currywürste mit Brötchen oder Pommes. Am Nachbarstand schenkt Mutter Nicole Schultze Getränke aus. Auch Bruder und Vater, beide heißen Bernhard, sind in der Nähe. Ein Rostocker Familienbetrieb, der seine letzten Einnahmen zum Turmleuchten zu Jahresbeginn hatte. „Die Reserven sind aufgebraucht, dies ist jetzt unser erster Auftritt seitdem“, erklärt Julia Schultze, „wir sind dankbar für die Chance hier.“

Schausteller Bernhard Schultze aus Rostock. Quelle: Frank Hormann/Nordlicht

Die Schultzes sind Schausteller seit Generationen. „Schon meine Urgroßeltern hatten ein Karussell“, erzählt Bernhard Senior, „der Großvater ist mit einem Kasperletheater über die Märkte gezogen.“ Für ihn und seine Familie lagen alle Geschäfte nun mehr als sechs Monate auf Eis.

„Welche Firma verkraftet das?“, sagt Bernhard Schultze, „das funktionierte nur, weil wir als Familie hier stehen.“ Auf etwa 25 Veranstaltungen pro Jahr sind die Schultzes aus Rostock gewöhnlich zu finden, entlang der ganzen Ostseeküste, bis hin nach Sachsen, Sachsen-Anhalt. „Jetzt hoffen wir auf Weihnachten. Wir brauchen unseren Weihnachtsmarkt“, betont der Schausteller und spricht damit allen Kollegen aus dem Herzen.

Von Doris Deutsch