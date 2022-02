Rostock

Im Fall des Fahrerfluchtverdachts um den Rostocker Vize-OB und Finanz- und Innensenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) gibt es neue Hinweise. Die Rostocker Staatsanwaltschaft hatte Ende August 2021 einen Strafbefehl erlassen. Dagegen legte Wrycz Rekowski Einspruch ein. Somit hätte das Hauptverfahren vor dem Rostocker Amtsgericht eröffnet werden müssen.

Doch nun sind neue Zeugen aufgetaucht. Die Rostocker Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wieder aufgenommen. Dort heißt es, dass es neue Hinweise und Zeugen gebe, die auf einen anderen Fahrer als Chris von Wrycz Rekowski (53) hinweisen. Mehr könne über den Fall aktuell nicht gesagt werden, da es sich um laufende Ermittlungen handele. Fest steht, dass es sich beim Unfallfahrzeug um seinen Privatwagen handelt und er selbst am Unfallort gesehen worden ist.

Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen

Zum Hintergrund: Im Sommer sind massive Vorwürfe gegen den SPD-Politiker laut geworden. Dabei ging es um einen Unfall im ruhenden Verkehr vom August 2020. Damals war der Audi Q5 eines Kühlungsborner Gastronomen auf dessen Firmenparkplatz an einem Sonntagabend beschädigt worden. Zeugen hatten ausgesagt, einen BMW gesehen zu haben, dessen Kennzeichen auf Chris von Wrycz Rekowski zugelassen ist. Außerdem hatte ein weiterer Zeuge den Innensenator am Unfallort gesehen und erkannt. Es hatte jedoch niemand gesehen, wer am Steuer des Unfallfahrzeugs gesessen hatte.

So sah das Unfallauto des Geschädigten aus. Die fordere Stoßstange war abgerissen. Quelle: Privat

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Strafbefehl eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen vorgesehen. Die Haftpflichtversicherung des Rostocker Kommunalpolitikers hat den Schaden auf privatem Wege mit dem Geschädigten bereits geregelt. Das sei jedoch nicht als Schuldeingeständnis zu werten, ließ dessen Anwalt aus Berlin im Sommer mitteilen.

Von Michael Meyer