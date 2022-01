Wo schmeckt’s am besten? - Rostocks beste Döner: Spitzenkoch Loll testet Best Kebap und Co.

Der OZ-Dönertest 2022 steuert aufs Finale zu. Zu den Favoriten zählen Rostocks Sieger des letzten OZ-Tests „Dobi-Döner“, Dönerbiz und Stern Grill. Aber wo schmeckt’s am besten? Kochprofi Carsten Loll vom Restaurant Carlo615 probiert die Top 3, bewertet Geschmack und Zutaten und verrät, mit welchem Trick man einen besonders frischen Döner bekommen kann.