Rostocks neue Markthalle – wird sie auf dem Neuen Markt entstehen?

Rostock

Wer Urlaub in Barcelona macht, lässt sich die farbenfrohen Stände im „Mercat de la Boqueria“ kaum entgehen. Und ebenso gibt es wohl nur wenige Touristen, die bei einem Besuch im norwegischen Bergen nicht auf dem Fisketorget Frisches aus dem Meer gegessen haben. Kurzum: In vielen Städten sind die Märkte eine echte Attraktion.

Auch Rostock will künftig mit Leckereien locken: Spätestens zur Bundesgartenschau 2025 soll es in der Hansestadt eine Markthalle zum Schlemmen und Shoppen geben. Bisher galt als sicher, dass die am Stadthafen gebaut wird. Doch ein Gutachten bringt nun einen anderen, noch prominenteren Standort ins Gespräch: „Eine Markthalle gehört auf den Markt“, sagt bereits Andreas Herzog (SPD), Vorsitzender des Ortsbeirates Stadtmitte.

Drei Standorte, drei Ideen

Im Auftrag der Stadt hat das Cottbusser Büro für Neue Industriekultur (INIK) mehrere Standorte und Varianten für eine Markthalle untersucht – unter anderem auch auf der Mittelmole in Warnemünde, im Doberaner Hof, auf dem Sternplatz in Toitenwinkel und in der Halle 207 am ehemaligen Neptunwerft-Areal.

Am Ende aber fokussierten sich die Planer auf die drei Standorte und drei unterschiedliche Ideen – mit Baukosten von einer Million Euro bis hin zu einem Großprojekt für 26 Millionen Euro.

Variante 1: Dach über dem Ulmenmarkt

Die günstige Variante wäre laut den Cottbusser Planern ein acht Meter hohes Dach für den Ulmenmarkt. Das würde nur knapp eine Million Euro kosten. Darunter wäre Platz für bis zu 22 Markt- oder Imbissstände. Vorteil aus Sicht der Planer: Bei jedem Wetter könnte dort ein Wochenmarkt stattfinden. Allerdings wäre der Ulmenmarkt weder für Touristen noch für Kunden aus anderen Stadtteilen gut zu erreichen und sonderlich attraktiv.

Variante 2: Multifunktionshalle am Wasser

Variante 2 sieht den Bau einer fast 5000 Quadratmeter großen Multifunktionshalle am Stadthafen vor – in direkter Nachbarschaft zum geplanten Archäologischen Landesmuseum und der neuen Fußgänger- und Radfahrer-Brücke nach Gehlsdorf. Neben den Marktständen und fester Gastronomie – kleinen Imbissen etwa – könnte dort die Tourist-Info ein neues, zentrales Zuhause finden. Betreiber soll die Großmarkt GmbH der Stadt sein.

Die Halle wäre groß genug, um dort auch Büros – zum Beispiel für Start-ups - unterzubringen und um sie für Veranstaltungen zu nutzen. Baukosten: rund 19,1 Millionen Euro. Was aus Sicht des Planungsbüros für diese Idee spricht: Die Lage wäre für Touristen besonders attraktiv, sie ließe sich an dem Standort zudem bis zur Buga bauen.

Die Markthalle „Mercat de la Boqueria“ zählt zu den Sehenswürdigkeiten Barcelonas. Auch Rostock plant jetzt einen Ort zum Flanieren, Schlemmen, Genießen. Quelle: Andreas Meyer

Variante 3: Erlebnis-Halle am Neuen Markt

Neu im Rennen ist der Neue Markt – die Nordkante, um genau zu sein. Seit Jahren gibt es Pläne, dort zu bauen. Nur Investoren hat die Stadt bisher nicht gefunden. Das Büro INIK schlägt nun vor, dort eine Markthalle mit Büros und Wohnungen zu kombinieren. Oben Wohnen und Arbeiten, unten Frisches aus der Region samt Gastronomie und Show-Küche.

Ein solcher Bau sei für Rostocker und ihre Gäste gleichermaßen attraktiv, wäre eine neue Attraktion und würde zudem helfen, die Probleme am Wohnungs- und Büroflächen-Markt zu lösen. Nachteil: Mit Baukosten von 26 Millionen Euro wäre die Erlebnishalle auch die kostspieligste aller untersuchten Varianten.

Ortsbeirat für Neuen Markt

Dennoch: In der Stadtmitte können die Entscheider der Idee bereits eine Menge abgewinnen. Doch zuvor müsse sich die Stadt entscheiden: Soll die Markthalle ein „Event- und Partyzentrum“ werden – oder eine Schlemmer- und Genusshalle. „Partys passen besser an den Stadthafen, Genuss hingegen ist am Neuen Markt richtig“, sagt Ortsbeiratschef Andreas Herzog.

Eine Erlebnishalle mit frischen, regionalen Leckereien im Herzen der Stadt sei für Urlauber eine Attraktion – aber auch für die Rostocker. „Wenn beispielsweise bald 400 zusätzliche Mitarbeiter der Stadt im Neubau arbeiten, passt das gut zusammen“, so Herzog. Denn erstens könnten die zur Mittagszeit in der Markthalle speisen und dann auch gleich für das Abendessen einkaufen. „Die Idee hat Charme“, sagt er.

Rostocker Bund: Am Stadthafen neue Firmen

Auch der Rostocker Bund um Fraktionschefin Sybille Bachmann kann sich mit der Markthalle am Markt gut anfreunden. Bachmann hatte erst vor wenigen Wochen den Antrag gestellt, neue Ideen für die „Steinwüste“ im Zentrum Rostocks zu entwickeln.

Ihre Forderung: Das Rathaus soll bis Jahresende die Standorte Stadthafen und Neuer Markt prüfen – und gleichzeitig ausloten, ob nicht am Stadthafen besser eine Eventhalle mit Büros für Start-ups entstehen sollte.

Von Andreas Meyer