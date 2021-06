Corona-Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern: Der Kunstverein Roter Pavillon in Bad Doberan zeigt ab 2. Juni die Werke von Alexander Strohte und Gudrun Poetzsch. Am 5. Juni sind die Künstler anwesend. Trotz Bauarbeiten auf dem Kamp ist der Rote Pavillon erreichbar.