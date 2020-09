Kühlungsborn

Ein Jahr ist es jetzt her, dass die Molli-Lok auf Reisen gegangen ist. Am 10. September 2019 setzte sich der Schwerlasttransport zur Nordseeinsel Borkum in Bewegung. Der wurde auf der Autobahn sogar von der Polizei angehalten – weil die Beamten ein Foto machen wollten. Wie so viele andere auch. Ein richtiger Medienstar war die Molli-Lok. Ist ja auch nicht tagtäglich, dass eine Dampflok mit der Fähre fährt.

Auf Borkum wurde sie dann auch mit Jubel und Applaus begrüßt und in den Supermärkten in Kühlungsborn und Bad Doberan wurde sich im Gang über die Molli-Reise unterhalten. Der Gegenbesuch des „Schweineschnäuzchens“ in diesem Jahr wäre mit Sicherheit auch Gesprächsthema gewesen, ist der Schienenbus doch in Wismar produziert worden. Doch wegen Corona wurde der Besuch verschoben.

Dabei wird doch Urlaub und Reisen innerhalb von Deutschland empfohlen. Vor allem die Ostsee ist ja derzeit beliebtes Reiseziel. Das gilt wahrscheinlich nicht für Dienstreisen. So eine tägliche Fahrt zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan durch Stadt, Feld und Wald ist halt nicht für alle Urlaub.

Von Anja Levien