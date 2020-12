Rückblick auf 2020: Was Bad Doberan aus dem Corona-Jahr mitnimmt

Bad Doberan

Mit einem Neujahrsempfang der anderen Art fing das Jahr 2020 in Bad Doberan an. Die Stadt und Metallbau Ott hatten zusammen in die Produktionshalle ins Gewerbegebiet eingeladen. Kurz darauf wurde die Corona-Pandemie dominierendes Thema.

Was die Stadt aus dem Krisenjahr mitnehmen kann und warum sie für einen gemeinsamen Landesweg bei den Corona-Regeln plädiert, verrät Bad Doberans Stadtpräsidentin Katy Hoffmeister ( CDU) im Interview.

Rückblick auf 2020: Was waren ihre Highlights für Bad Doberan?

Mein liebster Termin war der Neujahrsempfang in Bad Doberan. Das Format war einfach gut, er war offen für alle und ich finde es gut, dass wir mit dem Neujahrsempfang an andere Orte gehen. Da fühlen sich die Unternehmen wertgeschätzt und die Identifikation sowohl der Inhaber als auch der Bürger wird dadurch viel größer.

Was ist ihr Highlight der Entscheidung der Stadtvertreter in diesem Jahr?

Es gab viele Entscheidungen, die im Bauausschuss vorbereitet worden sind. Die Leistung, die der Ausschuss da gebracht hat, war der Schwerpunkt dieses Jahres. Der Palaisgarten ist etwas, wo man sieht, das Entscheidungen, die am Jahresanfang getroffen wurden, umgesetzt wurden.

Bürgermeister Jochen Arenz hat öffentlich die Corona-Maßnahmen für den zweiten Lockdown kritisiert, der Rostocker Bürgermeister Claus-Ruhe Madsen möchte jetzt einen Sonderweg gehen und Ausnahme-Regelungen für seine Stadt. Wie geht es Ihnen mit solchen Aussagen, wo Sie die Entscheidungen im Umgang mit der Corona-Pandemie als Justizministerin mit treffen?

Das Besondere bei uns im Land ist, dass es einen MV-Gipfel vor jeder Entscheidung gibt. An diesem sind Landräte, Oberbürgermeister, das ganze Kabinett und die Unternehmensverbände und Sozialpartner sowie Caritas und Diakonie beteiligt. Wir treffen zusammen Entscheidungen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass es klug ist, wenn man einen abgestimmten Weg geht. Dass nicht alle immer mit allen Maßnahmen einverstanden sind, das ist in einer Demokratie so und damit muss man auch zurechtkommen und es aushalten können.

Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, was Claus-Ruhe Madsen sagt. Warum muss er bei einer Inzidenz von unter 35 die gleichen Maßnahmen treffen wie in einem Landkreis, der ein diffuses Geschehen hat wie die Mecklenburgische Seenplatte. Aber wenn wir Regeln weiter zersplittern, verstehen die Menschen in großen Teilen Entscheidungen nicht mehr. Das Schwierigste, was passieren kann, ist, dass die Menschen den Anordnungen nicht mehr folgen, weil sie sie nicht verstehen. Ich plädiere dafür, im Land einen gemeinsamen Weg zu gehen.

Was nimmt Doberan aus dem Jahr 2020 mit?

Bad Doberan nimmt Krise mit, und zwar Corona-Krise. Aber was diese bewirkt hat, ist Zusammenhalt. Die Initiativen, wie regional einkaufen, regionale Lieferdienste, regional Essen bestellen, sind so gut, dass es die Stadt in besonderer Weise zusammengeschweißt hat. Ich finde auch, die Krise hat Fantasie und Kreativität angeregt. Das füreinander Dasein ist das Entscheidende.

Von Anja Levien