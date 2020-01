Ruhige Silvesternacht rund um Bad Doberan

Bad Doberan

Eine ruhige Silvesternacht liegt hinter der Region zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan. Wie die Polizei in Bad Doberan mitteilt, habe es keine größeren Einsätze gegeben. Kleinere Sachbeschädigungen seien aufgenommen worden, darunter ein beschädigtes Blumenrad in Bad Doberan.

Im Landkreis Rostock sind die Feuerwehren in der Silvesternacht zu insgesamt 33 Einsätzen ausgerückt. „In Kassow ist ein Stallgebäude in Brand geraten, in Güstrow brannten zwei Pkw, bei weiteren Feuern wurden beispielsweise Müllcontainer und Hecken entzündet“, teilt Landkreissprecher Michael Fengler mit. „Rettungsdienste wurden 13 Mal silvesterbedingt zur Hilfe gerufen. Nach Angaben der Leitstelle Mitte des Landkreises Rostock war es damit eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht.“

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan war am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem Heckenbrand ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, seien Anwohner in der Fritz-Reuter-Straße bereits dabei gewesen, den Brand mit Wassereimern unter Kontrolle zu bringen.

Von Anja Levien