Bad Doberan

Gutachter und Fachplaner haben sich in den vergangenen Wochen das Wirtschaftsgebäude auf dem Klostergelände Bad Doberan angesehen. Unter anderem wurden Schadstoffe in der Bausubstanz festgestellt. So sind unter anderem Asbest-, Arsen-, und Biozid-Belastungen nachgewiesen worden. Das teilt Projektleiter Renee Kunz vom Architektenbüro Angelis und Partner mit, die mit den Planungen für die Sicherung und anschließende Sanierung des Hauses beauftragt wurden.

Neben Schadstoffgutachten wurden auch Messbilder vom Gebäude erstellt, die als Grundlage für die Kartierung der Schäden und die denkmalgerechte Fassadensanierung gelten. Zudem wurde jede Wand bauhistorisch untersucht.

Bibliothek statt Klosterherberge

Das Wirtschaftsgebäude, die Backhausmühle, soll ein neues Dach erhalten. Im Haus sind ein Veranstaltungsraum, Toilette, Ausstellungsräume und Gastronomie geplant –sowie weitere Räume, dessen Nutzung bisher nicht vollends festgelegt wurde. „Beim Grundriss versuchen wir eine Nutzungsneutralität bei den Räumen zu bekommen“, so Kunz im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Für die oberen Geschosse war bisher eine Klosterherberge eingeplant. Doch hier stehe die Frage im Raum, wer diese betreiben soll.

Und: „Wenn wir eine Herberge planen, müssen wir Brand- und Schallschutz anders betrachten. Dann hätte sich der Bauantrag weiter verzögert“, erläutert Onno Folkerts, Geschäftsführender Gesellschafter des Architektenbüros. Je nach Nutzung sei möglicherweise auch ein zweiter Rettungsweg am ruinösen Teil notwendig. Bisher ist als Rettungsweg das zentral liegende Treppenhaus vorgesehen. Von der Stadt sei vorgeschlagen worden, Bibliothek und Archiv im Haus unterzubringen. Am ruinösen Teil soll Richtung Innenstadt eine Terrasse gebaut werden.

Hannes Roggelin (UDI) weist darauf hin, dass die Stadtvertreter ein Nutzungskonzept beschlossen haben. „Wir sollten uns das Konzept noch mal angucken und uns positionieren.“ Findet auch Marcus Fourmont (JA!). „Wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dann schläft es nach dem ersten Bauabschnitt ein.“

Die Backhausmühle 1290 wurde das Wirtschaftsgebäude erbaut. Es gilt als eines der größten erhaltenen mittelalterlichen Wirtschaftsgebäude des Zisterzienserordens im europäischen Raum, informiert der Verein für Freunde und Förderer des Klosters Doberan. In dem Haus wurde gemahlen, gebacken und gebraut. Am 8. März 1979 brannte das Wirtschaftshaus. Seitdem ist der nördliche Teil eine Ruine. Im Wirtschaftsgebäude befindet sich ein Wasserrad und eine Mühle. 2016 wurde diese Backhausmühle wiederhergestellt.

Im September soll der Bauantrag für die Gebäudesicherung inklusive Dachbau eingereicht werden. Im März 2021 ist der Baubeginn vorgesehen. In einem zweiten Bauabschnitt würde dann später der Innenausbau erfolgen.

Größte Baumaßnahme der Stadt

„Das ist die größte Baumaßnahme der Stadt“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Nach dem ersten Bauabschnitt brauche die Stadt Hilfe. „So ein Objekt können wir als Stadt nicht alleine weiterführen.“ 7,5 Millionen Euro kosten Sicherung und Dachbau.

Ob die Kosten für die Sanierung auf dem bisherigen Niveau geblieben sind, konnten die Planer noch nicht sagen. „Auf Basis der Gutachten können wir das jetzt ermitteln“, sagt Folkerts. Die Doberaner Stadtvertreter hatten zuletzt einen Sanierungsplan beschlossen, mit dem sie immer aktuell und transparent über die Kostenentwicklung informiert werden.

Von Anja Levien