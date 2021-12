Rund um Bad Doberan: Diese Restaurants liefern Essen zu Weihnachten aus

Bad Doberan

Das Weihnachtsfestmahl ist immer eine schwierige Entscheidung. Schließlich sollen die Mahlzeiten festlich und reichlich sein. Wer nicht selbst den Kochlöffel schwingen möchte, nutzt den Besuch in einem Restaurant. Aber das Essen aus dem Restaurant findet immer häufiger den Weg in die heimischen Räume. Denn einige Küchen bieten ihre Weihnachtsleckereien auch zum Abholen an oder liefern diese aus.

So macht es auch das Café Zikke aus Bad Doberan. Bereits im vergangenen Jahr konnte das Weihnachtsmenü geliefert oder abgeholt werden. Die Speisekarte für die Festtage in diesem Jahr hat Restaurantinhaber Michael Bolz in dieser Woche fertiggestellt. Diese sei wieder eine kleine Herausforderung gewesen. „Es mussten Gerichte sein, die auch nach dem Liefern noch gut aussehen und schmecken“, erklärt Bolz. Da passe nicht jedes Gericht, denn es solle auch in einer Lieferbox noch lecker und festlich aussehen.

Maronensuppe, Entenkeule oder Kalbsbäckchen?

Nun aber hat er die richtige Zusammenstellung gefunden. Auf der Speisekarte stehen nun Maronensuppe, Entenkeule, Kalbsbäckchen, Zanderfilet und Tagliatelle spinaci. Zum Nachtisch lockt die Küche des Café Zikke mit Schwarzwälder Creme. Die genaue Menükarte ist auf der Homepage des Restaurants zu finden.

Dennoch hofft der Gastwirt sein Restaurant an Weihnachten und Silvester öffnen zu können. „Bisher sieht es gut aus. Und unsere meisten Gäste sind geboostert“, sagt Bolz.

Nur noch wenige Termine für Ente

Die Aral-Tankstelle von Guido Schönfeldt bietet wöchentlich einen Mittagstisch mit selbst gekochten Gerichten. Doch über die Feiertage bleibt die Küche geschlossen, wie ein Mitarbeiter am Telefon verriet. Demnach werde es nur Kleinigkeiten wie Bockwurst oder Boulette geben.

„Wir mussten uns entscheiden, ob wir öffnen oder außer Hausverkauf anbieten“, erklärt Mark Schlief, Geschäftsführer der Ausflugsgaststätte „Quellental“ in Hohenfelde. Am 25. und 26. Dezember werden die Enten samt Beilagen zwischen 10.30 und 14 Uhr ausgegeben. „Aber unsere Termine sind schon fast alle ausgebucht“, sagt Schlief.

Etwa alle halbe Stunde könnten die Mitarbeiter der Gaststätte um die zwölf Enten ausgeben, mehr ginge einfach nicht. Daher ist am 25. Dezember der Kalender schon voll. Und am 26. Dezember hat Schlief nur noch zwei freie Zeitfenster. Genauere Informationen zu dem Weihnachtsessen aus dem „Quellental“ gibt es auf der Internetseite der Gaststätte.

Liefertermine im Ostwind bereits ausgebucht

An Silvester bleibt das Restaurant ganz geschlossen. Seine Mitarbeiter musste Schlief wieder in Kurzarbeit schicken. „Wir wollen im Januar umbauen und dann sehen wir weiter“, sagt er. Doch die Pandemie und die dazugehörigen Verordnungen machen der Gaststätte und ihren Mitarbeitern zu schaffen.

Auch das Restaurant Ostwind in Steffenshagen bot wieder ein Weihnachtsessen mit Abhol- oder Lieferservice an. „Wir sind allerdings schon ausgebucht“, erklärt Geschäftsführer Philip Götz.

Das Restaurant der Pension Wotan in Kühlungsborn bot im vergangenen Jahr auch das „Festtagsessen to go“ an. Doch das muss in diesem Jahr leider ausfallen. Denn das Restaurant ist derzeit und über die Feiertage wegen der Pandemie geschlossen.

Festtagmenü mit individuellen Wünschen

Wer zu den Feiertagen Lust auf Ente mit Klößen oder Kartoffeln hat oder wahlweise auf Ochsenbäckchen mit Rot- oder Rosenkohl, kann sein Weihnachtsmenü bei Jens Frahm-Küntzel, dem Inhaber des „Uns Lütt Lädchen“ in Wittenbeck, bestellen. Dort werden die Festtagsmenüs nicht nur den individuellen Wünschen angepasst, sondern auch frei Haus geliefert.

Bisher seien die Bestellungen schon ganz gut. „Wir wollen uns nicht beklagen“, sagt Ines Küntzel, die Ehefrau des Inhabers, auf Nachfrage. Eine Bestellung des Festmahls sollte bis zum Mittwoch vor Heiligabend erfolgen, damit alles rechtzeitig klappt.

Von Lisa Walter