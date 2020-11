Bad Doberan

In der großen Produktionshalle von Metallbau Ott im Gewerbegebiet Eikboom in Bad Doberan werden derzeit Balkonanlagen produziert sowie Abgrenzungen für das Löwengehege im Schweriner Zoo gefertigt. Das ist möglich, weil sich das Unternehmen vor vier Jahren erweitern konnte. Eine zweite Halle wurde auf dem Grundstück gebaut, ein weiteres Areal für Parkplätze der Mitarbeiter direkt gegenüber erworben. Doch die Gewerbeflächen sind mittlerweile knapp, nicht nur in der Münsterstadt. Der hohen Nachfrage kommen die Städte und Gemeinden jetzt nach. In Bad Doberan, Bargeshagen, Parkentin und Satow werden die Gewerbegebiete erweitert.

Seit 1994 ist Metallbau Ott von 6 auf 50 Mitarbeiter gewachsen. „Vor vier Jahren haben wir eine Fläche dazugekauft, um eine Option zur Erweiterung zu haben“, sagt Geschäftsführer Henryk Ott.

Henryk Ott, Geschäftsführer Metallbau Ott GmbH in Bad Doberan: „Für die Stadt ist es enorm wichtig, dass das Gewerbegebiet erweitert wird.“ Quelle: Metallbau Ott GmbH

„Wir haben großen Platzbedarf.“ Material muss gelagert, Parkplätze für die Mitarbeiter vorgehalten werden. Daher habe er auch Interesse an einer weiteren Fläche, wenn das Gewerbegebiet erweitert wird. „Ich weiß nicht, wie die Firma in zehn Jahren aussieht, aber es ist günstig, wenn man am Ort eine Fläche hat.“

66 000 Quadratmeter für Gewerbe werden erschlossen

In der Münsterstadt könnte es im kommenden Jahr mit der Erweiterung des Gewerbegebiets an der B105 losgehen. Hier sollen Grundstücke für Gewerbe, aber auch für Wohnbebauung entstehen. Auf ihrer Sitzung am 7. Dezember entscheiden die Stadtvertreter, ob sie einem Erschließungsvertrag mit der Tochtergesellschaft der Ospa, der PEG Eikboomweg GmbH und Co. KG, zustimmen.

„Beim Gewerbe haben wir ca. 30 Anmeldungen für die 66 000 Quadratmeter. Die Flurstücke werden nach dem Bedarf der Bewerber eingeteilt“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Es gibt eine Vielzahl, auch kleinteilige Bewerbungen, aus Bad Doberan. Fast alle Bewerbungen sind aus der Region, was ich sehr begrüße. Wir wollen den regionalen Handel fördern.“

Südlich des Gewerbegebiets Eikboom in Bad Doberan soll ein weiteres Gewerbe- und Wohngebiet entstehen. Quelle: Harry Klink

„Für die Stadt ist es enorm wichtig, dass das Gewerbegebiet erweitert wird“, sagt Henryk Ott. Dadurch würden auch Arbeitsplätze entstehen. Kritisch sehe er hingegen den Anschluss der Erweiterung an das Wohngebiet Parkentiner Landweg. „Das Gebiet sollte dem Gewerbe zur Verfügung stehen und nicht als Durchgangsstraße fungieren“, so Ott. Denn durch Anlieferungen würden öfter Lkw auf der Straße stehen. Da sei der Ärger der Autofahrer vorprogrammiert.

Rund um Rostock kein Grundstück gefunden

Björn Schumacher, Inhaber der Firma Enerix Rostock, sucht ein Gewerbegrundstück, auf dem sein Unternehmen wachsen kann. Der 33-Jährige hat sich jetzt in der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin niedergelassen und eine Halle angemietet. Die Firma plant, errichtet und bietet Fachservice für Fotovoltaikanlagen, Speichersysteme und Ladestationen für Elektroautos an.

„Ich bräuchte so schnell wie möglich ein Grundstück, aber ich weiß auch, wie die Situation ist.“ Rund um Rostock hatte er sich umgesehen, möchte hier in der Region bleiben. Sein Wunsch: Eine eigene Halle bauen, ein eigenes Lager und gerne auch mehr Mitarbeiter. Derzeit beschäftigt er drei.

„Wir möchten Betriebe gerne hier halten“, sagt Bürgermeister Tobias Priem. Der Plan der Gemeinde: Das vorhandene Gewerbegebiet an der Bartenshäger Straße erweitern. Doch dafür muss erst einmal der Flächennutzungsplan geändert werden. Das werde voraussichtlich bis Ende 2021 dauern. Dann folge ein Bebauungsplan. Es vergeht also noch Zeit, bis Grundstücke bebaut werden können.

13 Grundstücke entstehen in Bargeshagen

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen möchte das Gewerbegebiet am Admannshäger Damm Richtung Norden erweitert. 12 Grundstücke mit 2000 Quadratmetern und eines mit 5000 Quadratmetern sollen entstehen. Dafür muss ein Bebauungsplan erstellt werden, was die Gemeindevertreter bereits beschlossen haben. „Wir müssen uns noch etwas gedulden“, sagt Bürgermeister Uwe Leonhardt. Anfragen von Firmen lägen bereits vor. „Die kommen alle aus der Region“, so Leonhardt.

In der Gemeinde Satow sei die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken „sehr, sehr hoch“, sagt Bauamtsleiter Jörn Rachowe. Dem kommt die Gemeinde nach. Doch von heute auf morgen stehen keine neuen Grundstücke zur Verfügung. Das Gewerbegebiet am westlichen Ortsrand soll um sieben Hektar Richtung Kreisverkehr erweitert werden. Dafür hatten die Gemeindevertreter der Aufstellung eines Bebauungsplanes zugestimmt. Der Grundstücksverkauf beginne nicht vor 2022.

Hohe Nachfrage in Satow durch Autobahnnähe

Geht es nach dem Flächennutzungsplan der Gemeinde, gibt es eine Gewerbefläche am Miekenhäger Weg. „Da sind alte Stallanlagen drauf. Wir haben dem Eigentümer ein Kaufangebot unterbreitet“, so Rachowe. Ebenso stehe die Gemeinde in Kontakt mit dem Eigentümer des Geländes an der L10, auf dem sich das abgebrannte Autohaus befindet.

Anfragen für Gewerbegrundstücke erhält die Gemeinde auch über die Wirtschaftsförderung des Landkreises. Neben regionalen Firmen würden sich auch überregionale für den Standort interessieren. „Das kommt aufgrund unserer Nähe zur Autobahn“, so Rachowe.

„Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken im Landkreis Rostock ist nach wie vor gut“, teilt die Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock GmbH mit. Diese erhalten vor allem überregionale Anfragen von Interessenten, die größere Gewerbeflächen mit direkter Autobahnanbindung suchten.

„Auch die Nähe zu Rostock spielt aufgrund des Fachkräftepotenzials und der vorhandenen Infrastruktur durchaus eine Rolle bei der Standortwahl. Im gesamten Landkreis suchen auch kleinere und größere Bestandsunternehmen aufgrund von Erweiterungen nach neuen Standorten.“ Aus Sicht der Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock GmbH könnten derzeit die Nachfragen sowohl nach größeren Gewerbeflächen als auch kleineren Grundstücken bedient werden.

Von Anja Levien