Parkentin

Was in der Kita inzwischen wegen der Corona-Pandemie verboten ist, können die Kinder in Parkentin und Umgebung jetzt im Internet machen: Sport treiben. Der SV Parkentin präsentiert auf der Videoplattform Youtube jetzt das „Mini-Monster-Kicker-Training für zu Hause“.

Normalerweise bietet der Verein dieses Training in Kindertagesstätten in der Umgebung an. „Wir haben uns überlegt, was wir machen können, um den Kindern, denen es ja immer Spaß gemacht hat, etwas zu ermöglichen“, sagt Christoph Wagner, Abteilungsleiter Fußball.

Beim „Mini Monster Kicker“-Programm arbeitet der SV Parkentin mit der Bolzakademie zusammen. „Früher haben wir das mit unseren eigenen Trainern gemacht“, sagt Christoph Wagner. Im Dezember 2018 hatte der Verein das Angebot gestartet. Es richtet sich an Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Es geht bei Weitem nicht nur ums Fußballspielen. Die Kinder machen kleine Übungen, bei denen koordinatorische Fähigkeiten geschult werden „Es ist eine Bewegungsschule mit dem Ball“, sagt Christoph Wagner.

Großes Interesse bei Kitas

Das Interesse bei den Kitas sei immer mehr gewachsen. In neun Einrichtungen gab es die „Mini Monster Kicker“ schon, zu weiteren habe man bereits Kontakte geknüpft. „Das ist ruckzuck größer geworden.“ Zunächst hatten Vereinsmitglieder das Training mit den Kindern übernommen. Das war aber irgendwann nicht mehr zu schaffen. So sei der Kontakt mit der Bolzakademie zustande gekommen. „Wir hatten gerade die Strukturen aufgebaut – und dann kam Corona“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter. „Es ist schade, dass wir deswegen gerade nicht weitermachen können.“

Stattdessen produzieren sie jetzt Videos in den Räumlichkeiten der Bolzakademie. Erstmal sind vier Teile geplant. „Wir müssen abwarten, in welchem Rahmen wir dann noch was machen dürfen und müssen gucken, wie man das dann auf Dauer hinbekommt“, sagt Christoph Wagner.

Um die kleinen Filme zu zeigen, hat der SV Parkentin einen Kanal auf der Videoplattform Youtube eingerichtet. Zudem werden die Clips, die etwa zehn bis zwölf Minuten lang sind, über Facebook verbreitet. „Wir wollen auch auf Instagram aktiv werden“, sagt Christoph Wagner. Zusätzlich würden alle Eltern, von denen der Verein die Mailadressen hat, den Link zu den Filmen zugeschickt bekommen. „Wir versuchen, alle zu erreichen“, sagt er.

Zu den ersten Filmen gab es auch schon Rückmeldungen. „Die Eltern haben uns geschrieben, dass die Kinder sich sehr gefreut haben.“ Die Filme sind so aufgebaut wie das Training sonst auch. Es gibt die gleiche Begrüßung und die gleiche Verabschiedung, die die Kinder schon kennen. Er hofft, dass die Videos dazu beitragen, dass die Nachwuchssportler auch weiterhin im Verein aktiv sein wollen.

Im Lockdown Mitglieder verloren

„Wir hatten nach dem ersten Lockdown einiges an Kündigungen“, sagt Christoph Wagner. „Viele Jugendliche sind einfach nicht mehr wiedergekommen.“ Vor allem ein wenig Ältere hätten sich dann etwas anderes gesucht. Christoph Wagner glaubt, dass sich das fortsetzen wird. „Ich bin gespannt, was das für Auswirkungen auf uns als Verein hat.“

Umso mehr freut er sich jetzt über das Lob. „Es ist schön, wenn man etwas Positives hört“, sagt der Abteilungsleiter Fußball. „Dann lohnt sich das auch.“ Und wenn nach dem Lockdown alle dabeiblieben, sei das ja eine runde Sache. „Dann hat man ein bisschen was bewegt in diesen Zeiten.“

Von Cora Meyer