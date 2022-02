Saatgut teilen: Klimanetz Bad Doberan beteiligt sich an Aktionswochen

Bad Doberan

Saatgut steht am Anfang eines jeden Gartenjahres. An vielen Standorten in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern sind vom 1. bis 21. März alle Interessierten eingeladen, Saatgut zum Vermehren abzuholen oder eigenes Saatgut abzugeben. So auch in Bad Doberan. Hier beteiligt sich das Klimanetz Bad Doberan an den Aktionswochen.

„Genetische Vielfalt ist die Grundlage dafür, dass Organismen, Arten und somit auch ganze Ökosysteme flexibel bleiben und sich an sich verändernde Lebensbedingungen anpassen können. Besonders in Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, dieses Anpassungspotential zu erhalten“, so Maria Kleine vom Klimanetz. Ab dem 1. März wird es eine Saatgut-Tauschbox im Reformhaus, Mollistraße 17 geben. Hier kann samenfestes Saatgut getauscht werden.

„Wir freuen uns, dass in diesem Jahr viele neue Mitstreiter für das Thema Saatgut in Mecklenburg-Vorpommern aktiv sind – von Bad Doberan über Waren bis Demmin,“ erläutert Sabine Krüger von RENN.nord die neue landesweite Vernetzung.

Von Anja Levien