Am Sonnabend hat ein Unbekannter auf einem Schild am Bahnhof in Kröpelin das Wort ‚Israel‘ rausgekratzt. Für Christine Borgwald vom Verein „DeDrom“ ist das mehr als Sachbeschädigung. „Für mich steht da klar Judenhass hinter“, sagt sie.

Hintergrund: Der Bahnhof Kröpelin gehört dem Verein „DeDrom“, der Gesellschaft zur Förderung von Kultur, Bildung und Gemeinwesen in der Regiopole Rostock. Derzeit finden hier die dritten Deutsch-Israelischen Kulturtage Mecklenburg-Vorpommern statt, ist im Bahnhof noch bis Ende Juni eine Ausstellung der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zu sehen.

Draußen am Haus weist ein blaues Schild auf die Kulturtage hin, die unter Schirmherrschaft seiner Exzellenz, des Botschafters des Staates Isreal, Jeremy Issacharoff, und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stehen.

Kamera hat Täter aufgezeichnet

Auf den Kameraaufzeichnungen von Sonnabend sei zu sehen, wie ein Mann das Wort ‚Israel‘ rauskratzt, berichtet Borgwald. Vereinsvorsitzender Hubertus Wunschik hat am Dienstag bei der Polizei Anzeige erstattet, die kurz darauf vorbeikam. „Gut, dass die Polizei gleich reagiert hat. Uns geht es nicht um das Schild, sondern das, was dahintersteht“, sagt Christine Borgwald.

Nicht zum ersten Mal hat der Verein es mit Rassismus zu tun. „Bei den letzten Deutsch-Israelischen Kulturtagen hat ein Kröpeliner versucht, die israelische Flagge abzureißen. Bei den ersten Kulturtagen ist sie öfters geklaut und verbrannt worden.“ Hubertus Wunschik sei auch schon als „scheiß Jude“ beschimpft worden. Bisher sei es bei Sachbeschädigung und Beleidigung geblieben. „Aber gut geht es einem damit nicht.“

Seit etwa anderthalb Jahren hat der Verein Kameras am Bahnhof angebracht. „Wir hatten früher Einbrüche in den Bahnhof und uns deshalb dafür entschieden.“

Von Anja Levien