Saisonbilanz: Darum sind Nienhagen und Kühlungsborn verhalten optimistisch

Nienhagen

Weniger Gäste, finanzielle Einbußen, schwieriger Spagat zwischen Gastfreundlichkeit und Abstandsregeln: Die Küstenorte Nienhagen, Börgerende und Kühlungsborn blicken auf eine in jeder Beziehung außergewöhnliche Saison zurück. „Die Corona-Krise und ihre Folgen haben sich natürlich auch bei uns bemerkbar gemacht“, sagt Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „Das sehen wir unter anderem beim Blick auf die Einnahmen aus der Kurabgabe – die haben sich im Vergleich zum Vorjahr schon deutlich verringert.“

„Bei der Kurabgabe fehlen die Tagesgäste, die im Sommer nicht nach MV kommen durften.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hüglland

Standen hier Ende 2019 noch rund 184 000 Euro zu Buche, seien es zum jetzigen Zeitpunkt lediglich 107 000 Euro, rechnet Kahl vor: „Uns fehlen in dieser Bilanz einfach die Tagesgäste, die im Sommer nicht nach MV kommen durften.“ Allein der Strandvogt habe 1000 Euro weniger an persönlichen Einnahmen generiert: „Wir kommen hier auf rund 2000 Euro – im vergangenen Jahr waren es noch knapp 3000 Euro.“

Er hoffe jetzt auf die kommenden Wochen und den Herbst, so Kahl. Aktuell sei das Ostseebad noch sehr gut besucht, bestätigt Dietlind Kugler, Mitarbeiterin in der Nienhäger Kurverwaltung: „Der Ort ist voll – in Telefonaten sagen mir die Gastgeber, dass die meisten Zimmer und Ferienwohnungen vermietet sind.“ Ende September gingen die Buchungszahlen aktuell etwas runter, sagt Kugler: „Das sieht im Oktober aber schon wieder anders aus – da beginnen ja auch die ersten Ferien.“

Mehreinnahmen durch höhere Parkgebühren

Immerhin: In einem anderen touristischen Einnahmebereich verbucht Nienhagen trotz Corona schon jetzt ein deutliches Plus: „Wir haben bislang 88 600 Euro an Parkgebühren eingenommen“, sagt Uwe Kahl. „Im vergangenen Jahr waren es noch 54 000 Euro.“ Ein Grund: „Auf dem Parkplatz am Bauhof können jetzt Gebühren nehmen, weil die bewilligten Fördermittel ausgelaufen sind – das kommt uns sehr zugute.“ Darüber hinaus habe man die Parkgebühren neu gestaffelt und in Teilen auch erhöht: „Je dichter die Leute mit ihren Autos Richtung Strand kommen, desto mehr müssen sie auch bezahlen.“

„Uns hat in den vergangenen Wochen natürlich auch das sehr gute Wetter in die Karten gespielt.“ Horst Hagemeister (parteilos), Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Eine ähnliche Tendenz ist auch in Börgerende zu beobachten. „Konkret sehen können wir es auf unserem Parkplatz an der Fischerhütte“, erklärt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Im Normalfall haben wir hier über das Jahr gesehen maximal 14 000 Euro an Parkgebühren eingenommen – zum jetzigen Zeitpunkt sind es schon 20 000 Euro.“ Eine Erklärung: „Uns hat in den vergangenen Wochen natürlich auch das sehr gute Wetter in die Karten gespielt.“

Hervorragende Besucherzahlen im Hochsommer

„Die Besucherzahlen im Juli und August sind hervorragend – das war so nicht absehbar.“ Ulrich Langer, Geschäftsführer Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK) Quelle: Cora Meyer

Auch Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH in Kühlungsborn, ist verhalten optimistisch: „Die Besucherzahlen im Juli und August sind hervorragend – das war so mit Beginn der Krise nicht absehbar.“ Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Jahr für das Gastgewerbe im Ostseebad gut begonnen. „Im Januar und Februar lagen wir bei den Gästeankünften weit über dem Vorjahr“, so Langer. Dann kam Corona – und die Zahlen gingen zurück. „Der April war gleich null“, sagt der TFK-Chef. „Im Juni waren wir eigentlich wieder beim Vorjahresniveau.“

Nach Hinweisen aus den Hotelbetrieben seien die Buchungen von Oktober bis November gut bis sehr gut. „Ich gehe davon aus, dass wir eine Steigerung verzeichnen werden“, sagt Ulrich Langer. „Das Vorjahresergebnis wird nicht zu erzielen sein, aber mit den Bedingungen, unter denen wir in das Tourismusjahr gestartet sind, sind alle froh und dankbar, wenn es so zu Ende geht.“ Viele Touristen kämen nach wie vor auch nur für einen Kurzbesuch nach Kühlungsborn: „Wir hatten an manchen Tagen bis zu 8000 Tagesgäste.“

Tagesausflügler erkunden Bad Doberans Kultur und Geschichte

„Viele Tagesausflügler kommen selbst aus MV, bereisen gezielt ihr eigenes Bundesland.“ Danielle Zimmermann, Leiterin Tourist-Information Bad Doberan-Heiligendamm Quelle: Anja Levien

Diese Erfahrung hat auch Danielle Zimmermann gemacht. „Wir erleben gerade wie alle Orte an der Küste einen wahren Besucheransturm“, sagt die Leiterin der Tourist-Information Bad Doberan-Heiligendamm. „Normalerweise gibt es Anfang September immer einen klaren Bruch – aber im Moment profitiert gerade auch die Doberaner Innenstadt von jeder Menge Tagesausflüglern.“ Dabei liege der Fokus offenbar vor allem auf Kultur und Geschichte, erklärt Zimmermann: „Viele Urlauber kommen selbst aus MV, bereisen gezielt ihr eigenes Bundesland und lernen so noch einmal vollkommen neue Seiten kennen.“

Dennoch: „Auch, wenn der Sommer letztlich gut gelaufen ist und es im September ebenfalls noch recht positiv aussieht“, sagt Danielle Zimmermann. „Das große Defizit aus dem verlorenen Frühjahr kann sicher niemand aufholen.“

Auslastung liegt bei 90 Prozent Seit dem 18. Mai können Touristen nach dem Lockdown wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Die erwartete Auslastung im September liegt in ganz MV bei 68 Prozent, im Oktober noch bei 51 Prozent. Seit der Wiedereröffnung hat MV mehr als fünf Millionen Übernachtungsgäste erreicht. Die Auslastung liegt bei rund 90 Prozent, während etwa Städte wie Wien oder München fünf Prozent erreichen. Gewinner der Krise sind Anbieter im Fahrrad- oder Campingtourismus und die Hausbootbranche, die über den Sommer vollständig ausgebucht war.

Von Lennart Plottke, Cora Meyer