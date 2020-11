Stove

„Der Fischer hat den schönsten Blick“, sagt Dörte Michaelis. Die von der Künstlerin geschaffene Klinkerfigur „Mann mit Schiff“ steht am Weg zwischen Boiensdorf und Niendorf. Von hier aus blickt man übers weite Feld. Bei klarer Sicht ist das Salzhaff zu erkennen.

Der Fischer ist eine von zehn Skulpturen, die Dörte Michaelis in den vergangenen Monaten geschaffen hat – für einen Skulpturenweg im reizvollen Hinterland der Ostsee zwischen Wismar und Bad Doberan.

Anzeige

Skulpturenweg als Ort der Begegnung

Er verbindet acht Dörfer in vier Gemeinden. Insgesamt 16 Kilometer lang ist die Strecke durch die sanfte Hügellandschaft. Sie führt über Weidenalleen, Feld- und Waldwege. Orientierung bietet eine Infotafel auf dem Mühlen-Parkplatz in Stove. Einheimische wie Urlauber sind eingeladen, mit dem Fahrrad oder wandernd die Kunst am Wegesrand zu entdecken. Zu jedem Objekt hat die Künstlerin auch eine Sitzgelegenheit zum Verweilen geschaffen – Bänke oder Hocker – sowie eine Rose gepflanzt.

Der Skulpturenweg soll ein Ort der Begegnung sein, wünschen sich die Initiatoren vom Verein Meerkultur im Kunsthaus Stove. Ida Schillen und Elisa Rodé vom Vorstand sind der Keramikkünstlerin dankbar. Sie habe mit ihrem Team aus Tiefbauern, Maurern, „Schildermachern“ und Tischlern ein Mammutprojekt in einer schwierigen Zeit geschaffen.

Zur Galerie Impressionen von der Einweihung des Skulpturenweges am Salzhaff

Kunstobjekte haben Bezug zur Natur und den Bewohnern

„Die Kunst kommt zu den Menschen“, sagt Dörte Michaelis. „Die Landschaft ist ideal für das Projekt.“ Sie hat in Vogelsang, einem der Dörfer, ihr Atelier und kennt sich in der Gegend bestens aus. Mit ihren in sich ruhenden Figuren aus braunem Klinker hat sie einen besonderen Bezug zur Natur, zu den Dorfbewohnern und Tieren gefunden. So steht ein „Pferdemädchen“ an der Weidenallee von Stove nach Niendorf. Nur 500 Meter entfernt hat eine „Werdende Mutter“ in Niendorf ihren Standort erhalten. Am evangelischen Gemeindehaus in Alt Bukow ist die Wahl auf eine „Frau mit Blume“, eine Amaryllis mit Knospe, Blüte und verwelktem Blatt, gefallen, passend zum benachbarten Friedhof. Am Ortsausgang nahe dem Gehöft von Familie Krause inspirierte das Hundegebell die Künstlerin, die Skulptur „Spielende Hunde“ zu schaffen. Das Vierbeiner-Trio mit seinen Stupsnasen sieht drollig aus.

Künstlerin lebt und arbeitet in Vogelsang

Auf dem weiteren Weg nach Vogelsang begegnet dem Ausflügler kurz vor dem Ort ein „Junge mit Vogel“ – passend zum Dorfnamen. Im Ort heißt die Keramikkünstlerin Besucher in ihrem Atelier gerne willkommen. Von hier aus geht es ins Nachbardorf Lischow. Auf den vorhandenen Rastplatz am Ortsrand lädt nun ein „Mädchen mit Flöte“ ein. Es soll auch ein Ort der Stille sein, was die Künstlerin mit einem Windspiel unterstreicht. Auf dem Weg nach Friedrichsdorf kommt der Wanderer an einem „Gänsejungen“ vorbei. Diese Figur ist gemauert, die anderen sind geklebt und verfugt.

Neben figürlichen Plastiken auch eine Steinskulptur

Wenige hundert Meter weiter in Richtung Dreveskirchen steht plötzlich eine Steinskulptur mit Windfahne am Wegesrand. „Eine Überraschung“, sagt Dörte Michaelis. „Ich möchte den Menschen nicht nur Figuren präsentieren.“ Auch die Sitzgelegenheit ist an diesem Standort ungewöhnlich. Zum Ausruhen laden hier zwei alte Traktorensitze ein. Die letzte Station auf dem Skulpturenweg befindet sich auf dem Friedhof in Dreveskirchen: eine Bank mit Vogelnest. Erst nach genauerem Hinsehen entdeckt der Betrachter neben dem Jungen und dem Altvogel auch ein Ei.

Bürgermeister sind begeistert vom Projekt

Aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen wurde der Skulpturenweg im kleinen Kreis eingeweiht. Drei Bürgermeister der vier beteiligten Gemeinden Alt Bukow, Boiensdorf, Blowatz und Neuburg waren dabei. „Der Skulpturenweg führt die Menschen in den Dörfern zusammen“, ist Manfred Wodars aus Alt Bukow überzeugt. „Viele haben früher in der Landwirtschaft zusammengearbeitet.“ „Überwältigend schön“ findet Silvio Jacob von Boiensdorf die Skulpturen. Er hat die Pflege des Standorts vom „Fischer“ übernommen. Auch Bernd Hartwig aus Neuburg freut sich, dass eine Künstlerin aus seiner Gemeinde den Zuschlag erhalten hat. In der Gemeinde Blowatz sei man ebenfalls begeistert, diese Wegeverbindungen in den Blick zu nehmen, erklärt Pastor Roger Thomas von der Kirchengemeinde Dreveskirchen. Sie ist dabei, den Friedhof zu einem Park und Verweilort weiterzuentwickeln.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Gemeinden wollen im Frühjahr offizielle Eröffnung feiern

Im nächsten Frühjahr, so die drei Bürgermeister, soll mit den Einwohnern die offizielle Eröffnung gefeiert werden. Das Projekt des Vereins Meerkultur wurde von den Leader-Arbeitsgruppen der Landkreise Nordwestmecklenburg und Rostock mit europäischen Fördermitteln, von der Ospa-Stiftung Rostock, der Ehrenamtsstiftung MV sowie von Sponsoren unterstützt.

Lesen Sie auch

Von Haike Werfel