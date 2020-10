Salzhaff: Umweltschützer buddeln 51 Reifen aus

Teßmannsdorf

Im flachen Wasser und am schmalen Strand des Salzhaffs an der Hellbach-Mündung graben 24 Frauen und Männer mit Spaten im sandig-schlammigen Boden, als gelte es, einen Schatz zu heben. „Tatsächlich geht es hier um etwas sehr Kostbares“ erklärt Joachim Springer vom Naturschutzbund Regionalverband „Mittleres Mecklenburg“ e. V., während er fleißig weiter schaufelt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Rebecca Kain und ehrenamtlich Tätigen setzt sich Springer in einem Leader-geförderten Projekt für naturverträgliche Erlebnisse und aktiven Naturschutz an der Hellbach-Mündung ein.

Die Reifen werden ausgegraben, von Sand befreit und auf das Hägglunds geladen. Quelle: NABU RV MM

„Wir möchten das mit Brackwasserröhricht bewachsene Küstenüberflutungsmoor des Hellbachs vorstellen und aktiv zu seinem Schutz beitragen“ erläutert Springer. „Dort, wo heute die Naturfreunde buddeln, rasten sonst Schwäne, Enten und Gänse in Scharen, tummeln sich Fische im flachen Wasser, huschen seltene Käfer über Strand und Moor.“

Damit dieser wertvolle Naturschatz erhalten bleibt, greifen die Helferinnen und Helfer beherzt zum Spaten und folgen damit einer Einladung des Nabu und des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Ortsgruppe Salzhaff-Rerik. Denn im flachen Wasser und am Ufer rings um die Hellbach-Mündung wurden durch die Hochwässer und Stürme im letzten Winter erneut alte Reifen freigespült.

Reifen mit Detektor und GPS-Gerät aufgespürt

„Bereits vor einem Jahr haben wir hier 89 alte Reifen rausgeholt“ erinnert sich Rebecca Kain. „Damals hatten wir die Hoffnung, alle Reifen erwischt zu haben.“ Dieses Mal waren die Naturschützer vorher bei Niedrigwasser mit Detektor und GPS-Gerät unterwegs, um alle Reifen aufzuspüren: „Wir müssen die porösen Reifen bergen, weil sie fortwährend Mikroplastik ins Wasser absondern und die Lebewesen in Salzhaff und Hellbach-Mündung vergiften.“

Beschwerlich: Das Hägglundsfahrzeug muss durchs Wasser zu den Reifen fahren. Quelle: NABU RV MM

Die Bergung der letztlich 51 ausgegrabenen Reifen ist aufwendig – denn sie liegen in einem unzugänglichen Bereich mitten im EU-Vogelschutzgebiet „ Wismarbucht und Salzhaff“ sowie dem Landschaftsschutzgebiet „ Salzhaff“. Das Technische Hilfswerk ( THW) unterstützt die Aktion tatkräftig und setzt ein Hägglundsfahrzeug ein, das durchs flache Wasser bis zum Einsatzort fahren kann.

Für die fachgerechte Entsorgung konnte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg gewonnen werden. „Auch für diese Hilfe sind wir sehr dankbar“, macht Joachim Springer deutlich. „Denn die Entsorgung von Reifen ist mit nicht unerheblichen Kosten verbunden.“

Von Lennart Plottke