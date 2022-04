Salzhaff: Wie Naturschützer weiterhin für bedrohte Vögel kämpfen

Rerik

Die Vögel im Salzhaff kommen nicht zur Ruhe. Deshalb zählen Mitarbeiter des Nabu Mittleres Mecklenburg seit Juni letzten Jahres zwei Mal wöchentlich alle Vögel und Wasserfahrzeuge im Haff. „Wir hoffen, daraus Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Vögel besser geschützt werden können“, erläutert Joachim Springer. Gemeinsam mit seinem Kollegen Roland Neumann betreut er den im Salzhaff gelegenen Teil des EU-Vogelschutzgebietes Wismarbucht und Salzhaff im Auftrag des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg. „Außerdem planen wir eine App, Führungen, Flyer und Infotafeln, um die Gäste am Salzhaff noch besser für das europäische Vogelschutzgebiet und seine Besonderheiten zu sensibilisieren.“

Auf freiwilliger Basis einigten sich 2006 Wassersportler, Angler und Naturschützer im Salzhaff auf Befahrensregeln. Dabei wurden empfindliche Bereiche zum Schutz der Vögel von für den Wassersport verträglichen Bereichen abgegrenzt. Springer findet dies einen guten Ansatz: „Alle Beteiligten haben gemeinsam eine Lösung zum Schutz der Vögel erarbeitet und zugleich Möglichkeiten zur wasserseitigen Nutzung vereinbart. Dies ist eine gute Basis für eine hohe Akzeptanz der Regeln.“

Um den Vögeln zu helfen, müsse man sich nur von diesen sensiblen Flächen fernhalten und in den für Wassersport ausgewiesenen Bereichen bleiben. Leider habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass im Salzhaff die Regeln der freiwilligen Vereinbarung häufig unbeachtet blieben. Zudem stieg die wassersportliche Nutzung an.

Rings um das Salzhaff hat derzeit die Brutzeit begonnen. Im Vogelschutzgebiet brüten nicht nur besonders viele, sondern auch sehr seltene und gefährdete Vögel, darunter Sandregenpfeifer, Zwergseeschwalbe und Sturmmöwe. In dieser Phase seien sie gegenüber Störungen besonders empfindlich. Diese könnten dazu führen, dass Vögel ihre Deckung aufgeben müssten und von ihren Nestern auffliegen. Küken würden zurückgelassen, um sie zu verteidigen oder von ihnen abzulenken. Während Eier im Sonnenlicht überhitzen können, besteht für Küken die Gefahr, dass sie feucht, klamm und kalt werden. Zudem haben Fressfeinde leichte Beute, wenn sie Nester oder Küken entdecken.

Von Cora Meyer