Sandhäger Rasenmacher verschönern Rostocker Zoo

„ Grünschnitt ist saisonbedingt derzeit der häufigste angelieferte Wertstoff“, hatte es vor gut einer Woche geheißen, als der Landkreis Rostock mitteilte, dass sein vorübergehender Annahmestopp für Grünschnitt auf den Wertstoffhöfen des Kreises aufgehoben sei. Der Umweltdezernent des Landkreises, Romuald Bittl, hatte dazu erklärt, dass die Eigenkompostierung jedoch weiterhin die bevorzugte Verwertungsmethode sein sollte und es dabei bliebe, dass die Kunden strikt einzeln anliefern müssten: „Es wird also weiter Wartezeiten geben. Beim Warten gilt das Abstandsgebot.“

Auch um diesen saisonbedingten Andrang etwas zu reduzieren, erinnert der Geschäftsführer der Hanseatischen Umwelt CAM GmbH in Sandhagen, Martin Staemmler, daran, dass sein Betrieb in der Waldstraße 10 ebenso Grünschnitt annimmt und damit nährstoffreiche Erden produziert: „Die Biomasse, die unser Kompost-, Dünger- und Erdenwerk verwertet, ist jetzt nur noch Grünschnitt. Wir nehmen dafür keine Bioabfälle aus der Tonne mehr an, weil da zu viel Plastik und sogar Scherben enthalten sind.“

Viel Grünschnitt aus Kühlungsborn

Derzeit werde viel Grünschnitt aus Kühlungsborn geliefert, wo die Stadt ihren Bürgern dafür Boxen bereitstelle, damit sie das Zeug nicht verbrennen. Dazu komme der Grünschnitt von Gewerbetreibenden sowie von Bad Doberanern und Satowern, denen die Wartezeit beim Wertstoffhof zu lang gewesen sei.

Der Grünschnitt sei deshalb so wertvoll, betont Martin Staemmler, weil er dank der Sonnenbestrahlung während seiner Wachstumszeit sehr viel Energie enthalte: „Ein Kilo trockene

Aus solchem Grünschnitt werden in Sandhagen hochwertige Erden. Quelle: Thomas Hoppe

Biomasse hat nachher so zwischen drei und vier Kilowattstunden Energie, die in der Kompostierung für Temperaturen zwischen 60 und 70 Grad Celsius in der Abbauphase sorgen.“ Wenn die Temperaturen abfallen, würden die Mieten umgesetzt, damit Sauerstoff reinkomme, erläutert der Experte weiter, der sich hier seit 1991 damit beschäftigt.

Aufbauphase nach zwei Monaten

Nach zwei Monaten beginne die Aufbauphase, in der Humuskomplexe gebildet würden, durch die Mineralien, Mikroorganismen, Bakterien und Pilze. Je nach Wetter und Feuchtigkeitsgehalt sei der Kompost in drei, vier oder fünf Monaten fertig. „Das ist der große Unterschied zum Kompostieren, das der Bürger zu Hause macht. Es werden nicht diese Temperaturen erreicht, es fehlt die Feuchtigkeit, der Haufen wird kaum umgesetzt und so fehlt Sauerstoff.“

Martin Staemmler, Chef der Hanseatischen Umwelt- GmbH in Sandhagen: „Die Biomasse, die unser Werk verwertet, ist jetzt nur noch Grünschnitt.“ Quelle: Thomas Hoppe

Deshalb sei es besser, wenn die Leute den Grünschnitt zu Hause sammeln würden und alle zwei bis drei Monate ihren Kompost oder die vollen grünen Springsäcke nach Sandhagen bringen würden. „Pro Kubikmeter kostet das inklusive Mehrwertsteuer 19,50 Euro.“ Das sei zwar teurer als auf dem Wertstoffhof, doch dort würden ja auch die Müllgebühren zu Buche schlagen, meint Martin Staemmler und ergänzt: „Für Großanlieferer und Kühlungsborn ist es bei uns auch ein Stückchen billiger.“

Blühflächen im Rostocker Zoo

Das aus diesen Grünschnittkomposten hier vor allem gefragte Erden produziert werden, von Blumen-, Garten-, Rasen-, Hochbeet-Erde bis hin zu Mutterboden und Treibselkompost hat sich längst über die Region hinaus herumgesprochen. Allein die Galabau-Abteilung „Die Rasenmacher“ „beackern“ so 20 000 bis zu 25 000 Quadratmeter im Jahr.

Erst gerade wieder hat der Rostocker Zoo die Sandhäger beauftragt, dort diverse Blühflächen anzulegen. Nach der Erneuerung einer Schattenblumenwiese, die in vier Wochen blühen soll, arbeiten die Rasenmacher derzeit vorm Darwineum an einer sogenannten Insektenfalle. Das ist eine 400 Quadratmeter große Fläche, auf der eine insektenfreundliche Blumenmischung wachsen soll, die zu unterschiedlichen Zeiten, in verschiedenen Höhen blühen wird: „So, dass die Zoobesucher dort immer was sehen können“, sagt der Diplom-Agraringenieur.

Zudem würden er und seine Leute auf einem Staudenbeet im Zoo den Oberflächenboden austauschen und durch einen neuen Dünger aktivieren, der Mykorrhiza- und Trichoderma-Pilze enthalte. Diese würden den Pflanzen auch bei Trockenheit Wasser und Nährstoffe zuführen. Für Martin Staemmler ist klar: „Das ist ein Sprung nach vorn, den Boden nicht mit Salzdünger zu belasten, sondern mit diesem organischen-mineralischen Dünger zu versorgen.“

Von Thomas Hoppe