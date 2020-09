Sandhagen

Quallen können fast alles: Sie säubern die Meere von Mikroplastik, sie machen uns satt, sie düngen den Boden. So lautet die These, die internationale Forschungsteams gerade in einem gemeinsamen Projekt untersuchen. Mit dabei sind Wissenschaftler aus Israel, Portugal, Slowenien, China, Italien, Kiel – und Sandhagen. Die süddänische Universität leitet das Projekt, bei dem es um die Verwertung von Quallen und Treibsill geht und das von der EU gefördert wird.

Die übergeordnete Idee ist, einen Mikroplastikfilter zu entwickeln, der Kläranlagen nachgeschaltete werden kann. Es gibt aber noch viele weitere Unterziele. In Kiel gehen Forscher beispielsweise der Frage nach, inwiefern aus Quallen Collagene für Kosmetik gewonnen werden können, in Portugal beschäftigt man sich mit der Verwendung als Fischfutter und in Italien damit, ob und wie man Quallen und Treibsill essen kann.

Fischer liefern die Quallen

„Das Thema ist noch völlig unbeforscht“, sagt Steffen Aldag. Der Umweltingenieur beschäftigt sich bei der Hanseatischen Umwelt CAM GmbH in Sandhagen mit dem Projekt Gojelly („Jelly“ ist das englische Wort für Qualle). Er untersucht, inwiefern Quallen als Dünger verwendet werden können. „Es ist angedacht, dass wir Quallen nutzen, die als Beifang in den Netzen der Fischer landen oder angeschwemmt werden“, sagt er.

Deshalb arbeitet Steffen Aldag mit einer Fischerfamilie aus Rerik zusammen. Den Kontakt hat Hans-Joachim Meier, ehemaliger Leiter des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM). „ Quallen können Heringsnetze zerstören“, sagt er. Tiefgefroren kommen die Wirbellosen in Sandhagen an. „Wir haben auch Quallen aus anderen Ländern bekommen“, sagt Steffen Aldag. „Aber jetzt versuchen wir, uns auf Quallen aus der Ostsee zu beschränken, weil wir kurze Transportwege haben wollen.“

Am Anfang hatten sie versucht, die Quallen zu trocknen, sagt Steffen Aldag. „Abhängig von der Quallenart bestehen sie aber zu 98 bis 99,5 Prozent aus Wasser. Die Trockenmasse ist also gering“, sagt Steffen Aldag. „Dann haben wir sie mit kompostiert und frisch unter unsere Erden gemischt. Die Substrate werden dann in Kiel im Labor untersucht.“ Feuerquallen haben mehr Nährstoffe als Ohrenquallen. Schon jetzt ist allerdings klar, dass die Quallen mineralischen Dünger bisher nicht ersetzen können.

Schleim bindet Mikroplastik

Mit dem Thema Mikroplastik beschäftigen sich Forscher in Israel und Norwegen. „Quallenschleim hat die Eigenschaft, dass er Mikroplastik bindet“, sagt Martin Staemmler, Geschäftsführer der Hanseatischen Umwelt CAM GmbH. „Den könnte man dann in größerem Maßstab heiß kompostieren und das Mikroplastik mikrobiell abbauen.“ Bei über 75 Grad Celsius überlebten nämlich bestimmte Organismen, die Mikroplastik reduzieren könnten. Und bei der Kompostierung schließe sich der Kreis nach Sandhagen.

Erste Erkenntnisse dort würden zeigen, so Martin Staemmler, dass mit Quallen versetzte Erde das Längenwachstum hemme und eine gewisse pilzbekämpfende Wirkung habe. Er beschäftigt sich schon seit fast 40 Jahren mit Biomasse aus dem Meer. „Jetzt untersuchen wir die Wirkung auf Boden, Wurzel und Blätter.“

Das Unternehmen hat auch ein wirtschaftliches Interesse an dem Projekt. „Wir werden zwar zu 70 Prozent gefördert“, sagt er, „wir stecken aber auch eigenes Geld rein. Am Ende soll auch etwas rauskommen.“ Das finanzielle Risiko sieht auch Steffen Aldag. Andererseits ist er froh: „Solche Innovationsprojekte ermöglichen es uns, über den Tellerrand zu gucken.“

Besser als ihr Ruf

Er ist von Quallen fasziniert. „Sie haben unglaublich komplexe Vermehrungszyklen“, sagt der Umweltingenieur. Und Quallen sind Anzeiger für klimatische Veränderungen. „Große Quallenmengen sind zum Beispiel ein Anzeichen für Überfischung“, sagt Martin Staemmler. „Die Quallen nutzen die frei gewordenen Nischen der Fische. Sie fressen deren Laich und werden dadurch noch mehr. Da muss man eingreifen.“

Außerdem wolle man mit dem Projekt ein Bewusstsein schaffen. Denn viele ärgern sich über oder ekeln sich vor Quallen, die an den Stränden liegen oder im Wasser schwimmen. „Die Menschen sollen sehen, dass daraus ein Produkt wird und auch die Kommunen davon profitieren.“

Von Cora Meyer