Sandhagen

Florian Melzer hielt gestern seine Mare-TV-Kamera auf die Drei-Kammer-Seegraswaschanlage von Steffen Aldag (l.). Der ist Umweltingenieur der Hanseatischen Umwelt GmbH in Sandhagen und hat die Gerätschaften im Rahmen des EU-Contra-Projekts, das sich mit nachhaltiger Treibselverwertung beschäftigt, zusammengebaut. Das frisch am Schwarzen Busch auf der Insel Poel gesammelte Seegras durchläuft in diesem Prototyp die Vorwäsche, dann die Hauptwäsche und wird schließlich gespült.

Seegras wird auch für die Dämmung und Verpackung genutzt

„Wenn das gewaschene Material trocken ist, haben wir ein hochwertiges Seegras für Matratzen- und Kissenfüllung, zur Dämmung und für Verpackungsmaterial“, erklärt Steffen Aldag vorm Mikrofon von Andreas Bäurle. Der gehört zum dreiköpfigen Team der Hamburger Nonfictionplanet Film & Television GmbH, das hier unter Leitung von Stefan Heinrich für die NDR-Sendung „Wismarer Bucht“ am 6. August um 20.15 Uhr eine der Mare-TV-Episoden vollendet. Die Filmcrew war für diese Mare-TV-Ausgabe auch mit Wismarbucht-Ranger Jürgen Weigel, mit dem Kite-Surfer Steven Buchholz und der Fischleder-Designerin Ramona Stelzer unterwegs gewesen.

Von Thomas Hoppe