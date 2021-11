Sandhagen bei Neubukow: Im Stall soll kulturelles Leben einziehen

Sandhagen

Thomas Garbe ist stolz, dass er aus einem Bauerngeschlecht stammt, das seit rund 800 Jahren in Steffenshagen ansässig ist. „Da wurde mir die Liebe zur Landwirtschaft praktisch schon in die Wiege gelegt. Schon von Kindesbeinen an habe ich mir einen eigenen Hof gewünscht“, sagt der 50-Jährige. Diesen Wunsch erfüllten sich seine Ehefrau Bärbel (39) und er im Jahre 2007 mit einem vier Hektar großen Anwesen in Sandhagen. Das liegt direkt an der B 105. Also beste Voraussetzung, um hier einen Hofladen zu eröffnen. Am 7. Januar dieses Jahres war es so weit.

Für das, was das Geschäft anbietet, biegen Kauflustige inzwischen auch gerne einmal von der Bundesstraße ab. In den Regalen, Kästen oder Kühlschränken des gut sortierten Ladens finden sie Brot, Käse, Fleisch, Getränke, Gewürze oder Gemüse. Letzteres auch vom eigenen Feld oder Gewächshaus. Eben geerntet. Und auch die Eier können kaum frischer sein, stammen sie doch von den immerhin 270 Hühnern, die sich auf dem Grundstück tummeln. Kein Wunder, dass der Laden inzwischen schon richtig gut laufe, wie Garbe beteuert. „Doch natürlich können es gerne noch mehr Kunden sein, die bei uns donnerstags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr einkaufen“, setzt er hinzu.

In den kommenden Wochen dürfte das bestimmt der Fall sein. Denn dann unterbreitet der Hofladen seinen Kunden verschiedene Offerten für einen leckeren Weihnachtsbraten.

Aber künftig sollen nicht nur Käufer einschauen. „Wir haben in den letzten Monaten einen ehemaligen Stall und den darüberliegenden Heuboden vollständig ökologisch saniert und zu einladenden Räumlichkeiten gemacht“, unterstreicht der nebenberufliche Landwirt.

Fördermittel für Stallausbau

Erstaunlich, was der Hausherr gemeinsam mit Maurern, Dachdeckern und Elektrikern mithilfe von Leader-Fördermittel aus den alten Mauern gemacht hat. Wo früher Kühe und Schweine ihr Zuhause hatten, soll nun vor allem ein abwechslungsreiches kulturelles Leben einziehen. Besonders der Hauptraum mit seinen rund 70 Quadratmetern bietet dafür beste Voraussetzungen. „Er eignet sich für Ausstellungen, Lesungen, kleine Konzerte, Feiern oder Seminare“, sagt der Hofbesitzer. Wer so etwas plant, ist ab sofort bei Garbe unter kontakt@biohof-garbe.de oder 0160 / 74 240 95 an der richtigen Adresse.

Vorweihnachtliches Flair

Seine offizielle Feuertaufe erlebt der neue Veranstaltungsort allerdings erst am 4. Dezember. Am Sonnabend vor dem 2. Advent lockt das Anwesen von 10 bis 18 Uhr mit vorweihnachtlichem Flair. „Wir laden zu einem gemütlichen und stimmungsvollen Tag ein und wollen Weihnachtszauber verbreiten und hoffen auf viele Gäste“, betont das Ehepaar Garbe. Diese können dann Glühwein und Stollen genießen, sich an romantischer Beleuchtung erfreuen und auch das eine oder andere passende Geschenk für den Gabentisch finden. Arbeiten von Kunsthandwerkern aus der Umgebung sind dafür besonders geeignet.

Von Werner Geske