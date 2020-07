Neubukow

Die Stadt Neubukow hat die Ferienzeit genutzt und Arbeiten in der Sporthalle sowie der Regionalen Schule Heinrich Schliemann veranlasst. So hat die Sporthalle einen neuen Fußboden erhalten. In der Regionalen Schule wurden einige Räume saniert. Das teilt Bürgermeister Roland Dethloff mit.

So wurden einige Klassenzimmer in Räume verlegt, die auf der bauabgewandten Seite liegen. Die Schulbibliothek zieht beispielsweise auf die Gebäudeseite, die dem Baufeld zugewandt ist. Ebenso das Lehrerzimmer.

Hintergrund: In den kommenden Monaten entsteht neben der Schule der Neubau für Grundschule mit Hort und Aula. Derzeit finden hier Arbeiten statt, um das Höhenprofil anzugleichen, denn die Gebäude des künftigen Schulcampus am Panzower Weg sollen auf einer Ebene liegen. Zuvor war hier der Jugendclub abgerissen und der Spielplatz verlegt worden.

