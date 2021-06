Sanitz: Auf ein Date mit der Bundeskanzlerin

Sanitz

Es war ein eher intimes Online-Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Schülern des Gymnasiums Sanitz bei Rostock. Eine Stunde dauerte gestern (15. Juni) das Date mit der Regierungschefin, 30 Minuten durfte die Öffentlichkeit dabei sein, die zweite halbe Stunde war nur sechs Schülern und der Kanzlerin vorbehalten. Anlass war der EU-Projekttag an Schulen in ganz Deutschland – die Kanzlerin sowie Minister, Staatssekretäre und Regierungssprecher sind dieser Tage (virtuell) an Schulen von Bayern bis Schleswig-Holstein online zu Gast. Und diskutieren über Europa.

„Was wünschen Sie sich von Europa?“, fragte Schülersprecher Ole Brauner (16) aus der 10. Klasse. „Ich wünsche mir, dass sich die Menschen in Europa näherkommen. Politisch kann man zwar viel machen, aber wesentlich wertvoller ist es, wenn Menschen sich zusammensetzen“, antwortete Angela Merkel. Sie erkundigte sich sorgfältig nach EU-Projekten der Sanitzer Schüler. Die stellten sogleich ihre Austauschprogramme beispielsweise mit einer spanischen Schule, vor oder ihre Kooperation mit jungen Leuten, etwa in Finnland, Belgien, Italien oder in der Türkei im Rahmen des europäischen „eTwinning“-Projektes, für das die Schule im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurde.

„Wie stehen Sie als Frau zu Frauenprotesten?“

Till Gedack moderierte die nichtöffentliche Podiumsdiskussion. „Wir konnten sieben von elf vorbereiteten Fragen stellen – dann war die Zeit schon abgelaufen“, sagt der 17-Jährige. Zum Beispiel solche Fragen gehörten dazu: Wo zieht Europa die Grenzen bei Gesprächen mit autoritär geführten Staaten? Wie stehen Sie als Frau zu den Protesten von Frauen, etwa in Polen gegen verschärfte Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch? Till berichtet, dass die Kanzlerin sagte, dass man Kompromisse finden müsse. Zu den Frauenprotesten soll sie gemeint haben, dass Widerstand legal sei, die Politikerin das Thema aber nicht weiter vertieft habe. „Als Kanzlerin muss sie ja relativ neutral bleiben“, zeigte Till Verständnis.

Lehrerin Rebecca Radant, die die Europa-Projekte an der Schule verantwortet, sagt, dass sie beeindruckt war von der Ruhe, die die Kanzlerin ausgestrahlt habe. „Wir waren alle zunächst aufgeregt, wurden dann aber immer entspannter“, berichtet sie. „Es war eine schöne, angenehme Situation mit Angela Merkel.“

Der EU-Projekttag geht übrigens auf Initiative der Bundeskanzlerin zurück, anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007. Seitdem wird er durchgeführt, im vergangenen Jahr fiel er coronabedingt aus.

Von Klaus Amberger