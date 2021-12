Sanitz

Die vierte Corona-Welle hat Mecklenburg-Vorpommern weiterhin fest im Griff. Unter den aktuellen Zahlen sorgte in dieser Woche eine Gemeinde für besonderes Aufsehen: Als erstes Amt im Kreis Rostock hatte Sanitz eine Corona-Inzidenz von über 1000.

Bürgermeister und Ur-Sanitzer Enrico Bendlin ist verunsichert. Seine ganze Gemeinde ist es. Die hohen Infektionszahlen in Sanitz sorgen für Unruhe. Eine Inzidenz von 1091 bedeutet traurigen Rekord in Ziffern. Doch woher kommt diese hohe Zahl? Ist die Ursache in den Schulen und Kindergärten zu suchen? Oder sind es die älteren Menschen, die sich mit Sars-Cov-2 infizieren?

„Zuständig für eine Aussage sind hier der Landkreis und insbesondere das Gesundheitsamt“, erklärt Bendlin. „Wir erfahren nicht, wer infiziert ist. Das macht die Lage für uns schwierig.“ Bendlin spricht über die Hilflosigkeit einer Gemeinde, die solche Zahlen nur vorgelegt bekomme. Er wünsche sich mehr Transparenz. „Erfahren können wir nur etwas aus der Ortslage, weil man hier einander halt kennt“, so der 41-Jährige.

Eine Verfügung des Landkreises lasse auf die Bereiche Kindertagespflege und Hortbetreuung schließen, sicher kann sich der Bürgermeister aber nicht sein. Und hakte deshalb nach beim Gesundheitsamt. „Was kann die Gemeinde Sanitz tun?“, ist die Frage, die dem Bürgermeister auf dem Herzen liegt.

Diffuses Infektionsgeschehen im ganzen Landkreis

„Es handelt sich wie im gesamten Landkreis um ein diffuses Infektionsgeschehen. Es gibt nicht mehr eine Quelle oder einzelne Ursache, sondern ein dynamisches Ausbruchsgeschehen in allen Bereichen und Altersgruppen“, heißt es in der Antwort von Amtsleiterin Kristin von der Oelsnitz. Kitas – bestätigt das Gesundheitsamt – seien aktuell nicht (mehr) betroffen. Die getroffenen Maßnahmen verfolgen seither das Ziel, Kitas und Schulen möglichst lange offen zu lassen. Alle Maßnahmen richten sich grundsätzlich nach den Empfehlungen des RKI, heißt es weiter.

Aufgrund des kontinuierlich steigenden Infektionsgeschehens sei es dem Gesundheitsamt „nicht mehr möglich, zeitnah telefonischen Kontakt zu allen positiv Getesteten aufzunehmen“, so von der Oelsnitz. Infizierte und deren Kontaktpersonen sollen sich nun an die rechtlich bindenden Maßnahmen halten, die in den Allgemeinverfügungen des Landkreises Rostock festgelegt wurden. Zu finden seien die Statuten auf der Internetseite des Landkreises.

„Wir haben hier einen guten Zusammenhalt“

„Ich bin mir nicht mehr sicher, wie hier jeder Bürger adäquat über die richtigen Maßnahmen informiert sein will“, gibt Bendlin zu bedenken. Schon lange habe er keinen direkten Kontakt mehr zu den Menschen in seiner Gemeinde gehabt. Das fehle seit Ausbruch der Corona-Pandemie sehr.

Gleichzeitig ist Bendlin stolz darauf, dass sich die meisten Bürger seiner Gemeinde an die Vorgaben und Maßnahmen halten. „Wir haben hier einen guten Zusammenhalt“, sagt er. Er rufe regelmäßig dazu auf, die Maßgaben des Landkreises zu befolgen.

Weiteres Corona-Sorgenkind ist Demmin

Das machen auch Peter Hölper und seine Ehefrau. Der 81-Jährige lebe gern in Sanitz. Ob er angesichts der Zahlen in Sorge sei? „Wir nehmen sie zur Kenntnis und halten uns an alle Maßnahmen. Sicherheit gibt uns, dass wir drei Mal geimpft sind“, erzählt der jung gebliebene Sanitzer.

Nach der Rekordinzidenz von über 1000 sind die Zahlen in der Gemeinde Sanitz zwischenzeitlich wieder gesunken. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 777. Sorge bereitet in MV indes weiterhin die Stadt Demmin. Wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mitteilte, lag hier die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen zuletzt bei 1292.

Von Lea-Marie Kenzler