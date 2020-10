Satow

Drei neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 27 Wohnungen – für junge und ältere Mieter gleichermaßen geeignet: Dieses Projekt will die Kommunale Wohnungsgesellschaft Satow mbH in den kommenden Monaten angehen. „Die Anfragen, gerade von Familien, häufen sich“, sagt Geschäftsführerin Corinna Käker. „Aber auch der Wunsch nach barrierefreien Angeboten ist ungebrochen hoch – mit Wohnungen für Jung und Alt unter einem Dach wollen wir möglichst vielen Interessenten gerecht werden.“

Auf einer jetzt noch grünen Wiese an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Satow sind nach bisherigen Planungen drei dreigeschossige Gebäude plus Staffelgeschoss im Stadtvillen-Stil vorgesehen. „Es wird Zwei- bis Vierraumwohnungen geben – die Flächen befinden sich unmittelbar neben bereits vorhandenen Häusern unserer Wohnungsgesellschaft“, erklärt Käker. „Im kommenden Jahr wollen wir in die Feinplanung gehen sowie Ausschreibungen und Finanzierung vorbereiten – wir hoffen, spätestens Ende 2021 die nächste Phase zu erreichen und Baugrund zu schaffen.“

Beruflicher Wechsel von Getränken zu Immobilien

Es ist das erste größere Vorhaben, das Corinna Käker als Geschäftsführerin Satower Wohnungsgesellschaft verantwortet. Seit 2017 ist die gelernte Großhandelskauffrau im Unternehmen, seit rund einem halben Jahr die Chefin. „Ich habe einen Branchenwechsel von Getränken zu Immobilien vollzogen“, sagt die 37-Jährige und lacht. „Vorher war ich in Satow bei der Quandt-Schön Getränkefachhandelsgesellschaft mbH beschäftigt – ich habe da gelernt und mich zuletzt bis zur Verwaltungsleitung hochgearbeitet.“

Nach 15 Jahren im gleichen Betrieb war für die Mutter einer fünfjährigen Tochter die Zeit für einen beruflichen Tapetenwechsel gekommen. „Ich bin ein Quereinsteiger“, sagt die gebürtige Satowerin, die nur rund einen Kilometer von ihrer Arbeitsstelle entfernt wohnt. Im Abendstudium machte die ambitionierte junge Frau ihren Abschluss als Wirtschaftsfach- und Betriebswirt – gute Voraussetzungen, um in der Wohnungsgesellschaft den Geschäftsführerjob ihrer langjährigen Vorgängerin Elke Taugerbeck zu übernehmen. „Es gab acht Bewerber, vier Kandidaten wurden zu Gesprächen eingeladen“, sagt Corinna Käker. „Ein Vorteil war sicher auch, dass ich den Betrieb schon seit einigen Jahren kenne.“

Die Verwaltung der Satower Wohnungsgesellschaft hat ihre Räume im früheren Gerätehaus der Feuerwehr. Quelle: Lennart Plottke

Für alle Beteiligten offenbar eine Win-win-Situation: „Ich konnte mich noch ein halbes Jahr an Elke Taugerbecks Seite einarbeiten“, macht Käker deutlich. „Das hat mir sehr geholfen.“ Auch mit ihrem Team aus drei Mitarbeitern im Büro sowie vier Betriebshandwerkern funke sie auf einer Wellenlänge: „Diese Handwerker sind für uns in Eigenregie für kleinere Sanierungen und Instandhaltungsmaßnahmen zuständig. Wir sind so unabhängiger – das können nicht mehr viele Betriebe von sich behaupten.“

326 Wohneinheiten im Unternehmensbestand

326 Wohneinheiten hat das Satower Unternehmen im Bestand – verteilt auf die sechs Ortsteile. „Vor allem an einigen Häuserfassaden und Dächern besteht ein größerer Sanierungsbedarf“, sagt Corinna Käker. „Im Frühjahr haben wir in Hanstorf mit den ersten Arbeiten begonnen.“ Die aktuelle Leerstandsquote liege bei knapp fünf Prozent: „Kein schlechter Wert, aber verbesserungsfähig.“ Von den betroffenen 16 Wohnungen würden sich sechs in der Sanierung oder Sanierungsplanung befinden, so Käker: „In diesen Fällen hat der Leerstand also bauliche Gründe.“

Gewerbe vermietet Satows kommunale Wohnungsgesellschaft zwar nicht, aber seit diesem Jahr ist das Unternehmen nach Paragraf 34 Gewerbeordnung auch berechtigt, Wohnraum für Dritte zu verwalten. „Das betrifft beispielsweise Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen“, erklärt die Geschäftsführerin. Mit Blick auf ihr erstes halbes Jahr als Chefin zieht Corinna Käker ein positives Fazit: „In vielen Bereichen sind die Dinge angeschoben – ich bin in meinem neuen Job angekommen.“

