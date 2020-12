Satow

Das gemeinschaftliche Anangeln am Satower See musste dieses Jahr abgesagt werden, Arbeitseinsätze am Ufer gehen nur noch unter strengen Hygienevorschriften und Abstandsregeln: Die Angler des Satower Petrijünger-Vereins lassen sich davon nicht unterkriegen. „Wir lassen nicht zu, dass der Gemeinschaftssinn auseinanderdriftet“, sagt Vizevorsitzender Bernd Wenzel. Denn auch in der Corona-Pandemie gibt es weiterhin viel zu tun. Vorsitzender Heinz Weiß hat dabei auch ein neues Hobby für sich entdeckt.

Aale und Zander für den Satower See

„Die Angelstellen müssen von Uferbewuchs frei gehalten und neuer Fischbesatz eingebracht werden“, nennt Bernd Wenzel die Aufgaben, die weiterhin zu erledigen sind. „Dann treffen wir uns meist in Teams mit Behältern, Baumschere, Säge oder Axt. Bei vorgeschriebenen Schutzabständen und Masken geht es zur Sache.“

Jeder habe den anderen im Blick und könne sofort eingreifen, wenn was passiere. „Die Uferböschungen sind jetzt nämlich rutschig und das Wasser ist kalt.“ Unlängst wurden Karpfen in den Schiffswiesen, einem Weiher nahe dem Heiligenhäger Wald, ausgesetzt, sowie Aale und Zander im Satower See.

„Angeln ist das, was man bei Corona am besten kann – mit allem, was dazugehört“, sagt Kassenwart Nils Henning. Das meint auch Heinz Weiß.

Auf dem Weg zum Angeln wird nach Fossilien geschaut

Seit er nach 30 Jahren Busfahren das berufliche Lenkrad übergab, habe er viel mehr Gelegenheit, nach seinen Ruten und Rollen zu greifen. „Zum Wasser zieht es mich magnetisch und dann geht es ab per Pedes über Wiesen, Felder oder durch den Wald“, erzählt der Vorsitzende des 65 Mitglieder zählenden Vereins.

Unterwegs liege manche Überraschung. „Ich entdeckte auffällige Steine und fand Gefallen an den Formen. Manche überraschten sogar mit Leuchtkraft. Es reizte mich, sie näher zu betrachten“, schildert Weiß.

So wie bei einem Feldstein, der in der Sonne aussah, als wäre er mit Goldsprenkeln verziert. Wie sich herausstellte, brachten Feldspat, Quarz und Glimmer den Glanz hervor. „Der Findling passte nicht in meine Anglertasche und war zum Tragen zu schwer. Eine Schubkarre musste her. Nun liegt der Stein am Hofeingang und grüßt jeden Ankömmling.“

Heinz Weiß entschloss sich nun, neben seiner Passion als Angler das Sammeln von Steinen mit möglichst fossilen Einschlüssen und interessanten Formen zum zweiten Hobby zu machen.

14 Angelseen im Umkreis

Bei seinen Touren im selbst gesteckten Umkreis von etwa zehn Kilometern befinden sich 14 Angelseen und fünf Bachläufe, die abwechselnd sein Ziel seien. „Unterwegs halte ich meine Augen jetzt immer weit offen und habe manch seltenes Stück aus der Urzeit entdeckt.“

Unter den Funden von Heinz Weiß ist der Kopf einer versteinerten Schildkröte. Quelle: Dieter Grunzig

Eine Auswahl von Donnerkeilen, Einschlüssen in Feuergestein, Hühnergöttern und Muscheln besitzt er bereits. „Sie stammen von Stoppeläckern oder gemähten Wiesen“, berichtet er. Von der Tessenitz, einem Bach im Heiligenhäger Wald, trug er eine handgroße gut erkennbar versteinerte Schildkröte mit nach Hause. Wie Weiß nun auch weiß, stammen seine Relikte aus der letzten Eiszeit, als das Eis massenweise Geröll von Skandinavien durch die Ostsee nach Mecklenburg schob, wo es mit den Rudimenten liegen blieb und nun „jeden Sammler erfreut“.

