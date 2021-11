Allein der Landesverband des Tierschutzbundes hat in Mecklenburg-Vorpommern 23 Tierschutzvereine mit Tierheimeinrichtungen. Derzeit werden dort und auf Pflegestellen 5000 Katzen betreut. Alle Häuser seien komplett voll, erklärte Kerstin Lenz, Vorsitzende des Tierschutzbundes MV. Die meisten Häuser haben die Annahme gestoppt. „Wir sagen ja jedes Jahr es sei schlimm, aber dieses Jahr ist eine Katastrophe“, sagte Lenz. Denn sie bekämen die Tiere kaum noch vermittelt und so würden keine Plätze wieder frei. Das einzige was noch helfen könnte, wäre der Erlass von Katzenschutzverordnungen in den Gemeinden. Diese sehen es vor, dass Halterinnen und Halter von freilaufenden Katzen verpflichtet sind, diese Tiere zu kastrieren und zu chippen. Derzeit haben laut Lenz jedoch nur die Hansestadt Rostock und Schwaan einen solche Verordnung.