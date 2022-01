Satow: Bau-Boom hält auch 2022 an

Satow

Finale bei der Schulerweiterung, Erschließung des Wohngebietes „Kammerhof“, zwei neue Kitas, modernes Gerätehaus für die Feuerwehr: In Satow stehen auch 2022 jede Menge Bauvorhaben im Fokus. Die Personalsituation im Rathaus hat sich derweil wieder entspannt.

Eine der größten Baumaßnahmen in der Gemeinde Satow war in den vergangenen Jahren sicher die Erweiterung der Schule am See. Die Gerüste am Anbau sind seit einigen Monaten weg – wann können die Schüler hier einziehen?

Bürgermeister Matthias Drese: Aktuell muss im Gebäude noch der Fußboden verlegt werden, dazu kommen einige Restarbeiten beim Innenausbau, im März soll das Inventar geliefert werden. Und im Frühjahr geht es an die Außenanlagen. Wir planen zum neuen Schuljahr die offizielle Einweihung.

Gab es nicht Überlegungen, hier bereits zum zweiten Schulhalbjahr im Februar 2022 zu starten?

Drese: Ja, das ist richtig. Aber wir halten es für sinnvoller, hier doch erst ab Sommer den Schulbetrieb aufzunehmen – denn Arbeiten im Außenbereich sind im Winter schwierig, und Unterricht auf einer Baustelle macht keinen Sinn. Zumindest die Lehrer sollen schon etwas früher ihre neuen Räumlichkeiten beziehen.

Auch an der benachbarten Grundschule hat sich einiges getan …

Marie Komm, Hauptamtsleiterin: Hier ist die Erneuerung und Erweiterung des Schulhofes im März abgeschlossen. Es gibt neue Spielgeräte, ein grünes Klassenzimmer, eine Rollerbahn, ein großes Sonnensegel, neue Wege – so einen Schulhof habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Insgesamt hat allein diese Maßnahme 470 000 Euro gekostet – Wahnsinn, was da alles drinsteckt. Im Frühjahr soll dazu noch der Außenbereich der Regionalschule neu gestaltet werden – für noch einmal 750 000 Euro.

Neben der Schule gibt es in zwei Satower Ortsteilen auch Kita-Projekte. Wie ist hier der Stand?

Drese: In Radegast und Heiligenhagen werden gerade die Erschließungsplanungen ausgeschrieben. Die Kita in Radegast bauen wir komplett ohne Fördermittel – das soll noch in diesem Jahr beginnen. Für den Bau in Heiligenhagen wollen wir Mitte des Jahres einen Förderantrag stellen.

Das derzeit größte Vorhaben für neuen Wohnungsbau ist das Gebiet „Kammerhof“ in Satow. Wann können die ersten Häuslebauer starten?

Komm: Der Bebauungsplan ist bestätigt, die Erschließung des Geländes beginnt im Frühjahr. Wir gehen von etwa 35 Wohneinheiten für Einfamilienhäuser aus, dazu kommt auch ein Bereich für Mehrfamilienhäuser, die als Mietwohnungen angeboten werden. Es sind noch Grundstücke zu haben.

Drese: In unserer Gemeinde gibt es immerfort viele Bautätigkeiten. So geht es etwa auch bei der Vorflut in Heiligenhagen weiter – das war ja lange Zeit steiniges Terrain. Die jetzige Firma arbeitet hier aber sehr gut – aktuell sind wir in der Dorfmitte angekommen, danach geht es in der Püschower Straße weiter. Wir arbeiten hier auch eng mit dem Zweckverband zusammen.

Komm: Dazu wollen wir beispielsweise auch den Spielplatz in Hohen Luckow erweitern, der Sportplatz in Reinshagen soll eine neue Terrasse bekommen, in Hanstorf wird das Gerätehäuschen für die Kita neu gebaut.

In der Gemeinde soll die Nahversorgung an einem Standort zentriert werden. Auf einer freien Fläche südlich der Fritz-Reuter-Straße sind der Bau eines sogenannten Vollsortimenters sowie eines Discounters geplant. Wann rollen hier die Bagger?

Komm: Die Planer stellen gerade den Bebauungsplan beschlussfähig auf. Mitte dieses Jahres soll die Erschließung des Areals losgehen. Wir rechnen dann mit einem Jahr Bauzeit. Darüber hinaus soll das Gewerbe­gebiet am westlichen Ortsrand ausgebaut werden. Die Erschließung soll auch noch in diesem Jahr beginnen. Es gibt bereits einige Interessenten – die Größe der einzelnen Grundstücke ist noch frei gestaltbar.

Der Bau des neuen Gerätehauses für die Radegaster Wehr…

Drese: … soll ebenfalls 2022 starten – wir setzen den Brandschutzbedarfsplan konsequent um. Dazu gehört auch das neue Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr in Hanstorf – das wird gerade begutachtet und soll im März geliefert werden.

Mit Blick auf das Verwaltungspersonal ging es im vergangenen Jahr ziemlich wild zu – es gab einige Abschiede, unter anderem musste die Stelle des Bauamtsleiters neu besetzt werden. Wie sind Sie hier aktuell aufgestellt?

Drese: In den vergangenen Jahren haben sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter altersbedingt in den Ruhestand verabschiedet. Das Rathaus wurde fast komplett einmal ausgetauscht. Das war schon ein Kraftakt. Umso mehr freue ich mich, dass mit Janina Weber seit dieser Woche eine neue Bauamtsleiterin bei uns angefangen hat, ab 1. Februar wird Sebastian Bräse als neuer Hauptamtsleiter eingearbeitet, weil die bisherige Amtsinhaberin Marie Komm nach ihrem Mutterschutz eine neue berufliche Aufgabe in Wismar sucht, dazu haben wir mit Manuela Prüter auch eine neue Sekretärin.

Komm: Ich werde meinen Nachfolger in der ersten Zeit noch begleiten und unter anderem bei der Erarbeitung des Haushaltes für das Jahr 2023 unterstützen – ab 1. Juli fange ich dann beim Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb in Wismar an. Das vorhandene Personal wurde in den vergangenen Monaten effizient eingesetzt, die Kolleginnen und Kollegen waren auch bereit, für die Gemeinde die eine oder andere Überstunde zu leisten. Die Arbeitsatmosphäre im Amt ist erfreulicherweise sehr gut. So sind eigentlich keine wichtigen Dinge liegen geblieben.

