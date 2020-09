Satow

Noch hoffen sie, die Karnevalisten in der Region, dass sie trotz der Corona-Regelungen im Februar wie gewohnt feiern dürfen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte kürzlich vorgeschlagen, den Karneval 2021 ausfallen zu lassen, um das Infektionsrisiko zu reduzieren.

„Wir sind alle Optimisten“, sagt Iris Eichler, Präsidentin vom Faschingsklub Kühlungsborn ( FKK). „Wir planen den 11.11. und müssen dann sehen, inwieweit die Politik und die gesetzlichen Forderungen es zulassen.“ Vorgesehen sei dann zunächst ohnehin nur der Umzug vor das Rathaus, um dem Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt abzunehmen, sagt Iris Eichler. „Ich glaube, das lässt sich ganz gut einrichten, das ist auch ein Ding, das man relativ zügig initiieren könnte.“ Etwas mehr Vorlauf bräuchten die Kühlungsborner Narren für die Feiern im Februar. „Das bereiten wir natürlich vor“, sagt Iris Eichler. „Die Mädels sind am Werkeln und versuchen, ihre Tänze reinzukriegen.“ Vergebens wäre das in keinem Fall. „Wenn der Karneval 2020 beziehungsweise 2021 nicht stattfindet, gibt es eine Wiederholung im nächsten Jahr“, sagt die Klub-Präsidentin.

Reduzierte Besucherzahl würde Kosten nicht decken

Beibehalten würden die Kühlungsborner Narren auch ihr Thema. Eine Gruppe sei bereits dabei, sich mit dem Kulissenbau zu beschäftigen. „Aber die ganz großen Arbeiten haben noch nicht stattgefunden“, sagt Iris Eichler. Sollte doch noch die Erlaubnis zum Feiern kommen, „müssten wir dann ein wenig schneller arbeiten.“ Ewig können die Narren darauf aber nicht mehr warten. „Man sollte sich in die Hufe begeben in der Politik“, sagt die FKK-Präsidentin. Denn es geht auch ums Geld: Allein um den Saal für die Feiern herzustellen, mit Absicherung, Technik und Bühne, koste um die 12 000 bis 13 000 Euro, sagt Iris Eichler. „Wenn im Vorfeld schon klar ist, dass man das nicht wieder reinkriegt, wäre man ja verrückt.“

So sieht das auch Volker Pietz, Präsident vom Doberaner Karnevalklub (DKK) 88. „Wir finanzieren uns durch den Verkauf von Eintrittskarten“, sagt er. „Wir sind angewiesen auf eine bestimmte Anzahl von Leuten, damit wir die Kosten, die reingesteckt werden, auch wieder reinkriegen.“

Mit dem Bau der Kulissen hätte der DKK ohnehin erst im September begonnen. Aber nach Angaben von Volker Pietz träfen sich die Gruppen bereits regelmäßig. „Der Elferrat tagt und die Programmkommission“, sagt der Präsident. Die Gruppen wählten die Musik aus und machten sich Gedanken. „Wir tun mal so, als wäre kein Corona: Wir planen und könnten relativ schnell loslegen. Wenn wir nicht feiern dürfen, dann würden wir alles um ein Jahr verlagern.“

„Zusammenhalt der Gruppen stärken“

Es sei aber so oder so wichtig, dass die Gruppen sich regelmäßig treffen, um den Zusammenhalt zu gewährleisten und alle bei der Stange zu halten. „Sie nutzen die Zeit, um die Räumlichkeiten auf dem Thünenhof fitzumachen“, sagt Volker Pietz. Außerdem sei nun mehr Zeit für Bürokram, der sonst liegen bleibe.

In den Startlöchern steht auch der Satower Karnevalsverein Satowia. „Ich kann nicht so tun, als wäre es zu 100 Prozent sicher, dass es ausfällt“, sagt Präsident Erhardt Liehr. „Wir wären vorbereitet, wenn wir feiern dürften. Es ist nicht so, dass wir alles eingefroren haben.“ Die Gruppen hätten sich getroffen und mit dem Motto auseinandergesetzt. „Im September werden wir wieder zusammenkommen“, sagt der Präsident. „Bis auf die Corona-Bestimmungen ist alles im normalen Vereinsgeschehen“, sagt er. Der Verein sei allerdings vorsichtig, was langfristige finanzielle Ausgaben angehe. „Denn im schlimmsten Fall müssen wir davon ausgehen, dass die Gesetzeslage es nicht zulässt, dass wir feiern.“

„Wollen kein Risiko eingehen“

Und das sei dann auch verständlich. „Solange wir Corona nicht im Griff haben, können wir Sänger, Tänzer, Gestalter und Gäste nicht leichtfertig einem Risiko aussetzen“, sagt Erhardt Liehr. „Wir sind zwar Narren, aber wir sind nicht verrückt.“ Und Volker Pietz sagt: „Es ist zwar alles traurig, aber Karneval ist nicht lebenswichtig.“ Erhardt Liehr geht davon aus, dass es demnächst Entscheidungen geben und die Politik sich positionieren müsse. „Spätestens im November sollte man wissen, ob wir dürfen oder ob wir nicht dürfen“, sagt Iris Eichler.

Karneval ohne Kontakt schwer vorstellbar

Karneval unter Corona-Bedingungen können sich die Präsidenten nur schwer vorstellen – „nicht, wenn man Karneval so feiern will, wie wir ihn kennen“, sagt Erhardt Liehr. „Schunkeln und Küsschengeben ist dann nicht möglich, ebenso ausgelassenes Feiern.“ Auch die Tradition, mit dem Karneval den Winter auszutreiben gehe dann verloren. Bei den Feiern entstehe ein großer zusammengewürfelter Haufen, sagt Iris Eichler. „Darin liegt natürlich die Infektionsgefahr.“ Allerdings lebe der Karneval auch von dem Gefühl, miteinander verbandelt zu sein. „Alles andere wäre totes Gebilde, da käme keine Atmosphäre auf, das kann man gleich vergessen.“

Von Cora Meyer