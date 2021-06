Satow

Kurzfristige Informationen, traurige Kinder, verärgerte Eltern: Die Kritik an einer mangelhaften Hortbetreuung in der Gemeinde Satow wächst. „Es ist schon sehr verwunderlich, dass wir sowohl in der Kita als auch in der Gemeinde nicht in der Lage sind, eine vernünftige Betreuung zu gewährleisten“, sagt etwa Gemeindevertreter Janó Siepel (Die Linke).

Jüngster Stein des Anstoßes: „Die Eltern haben vor einigen Tagen eine Mail bekommen, dass ihre Kinder zwischen dem 21. und 25. Juni nicht betreut werden können“, so Siepel. „Dabei sagen wir immer, dass wir unsere Kita in Gemeindehand lassen müssen, um mehr Einfluss zu haben – ich habe aber den Eindruck, dass dieser Einfluss gleich null ist.“

„Das Problem besteht nicht nur in den Ferien“

Es laufe in Satow seit Monaten grundsätzlich etwas falsch, sagt eine betroffene Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte: „Das Problem besteht ja nicht nur jetzt in den Ferien – manchmal müssen wir unsere Kinder auch in einer normalen Arbeitswoche zu Hause lassen, weil plötzlich eine Betreuung nicht möglich ist.“ Über diese Notlage würden die Eltern zum Teil erst einen Tag vorher informiert: „Dann müssen wir neben unseren Jobs sehen, wie wir die Kinder bespaßt bekommen.“

„Seit anderthalb Jahren werden die Missstände mit einem Personalmangel begründet – dazu fällt mir nichts mehr ein.“ Janó Siepel (Die Linke), Gemeindevertreter Satow Quelle: Renate Peter

Eltern gehen seit Monaten in Vorleistung

Dabei seien die Eltern gerade in den vergangenen Monaten bereits sehr in Vorleistung gegangen, meint Janó Siepel: „Und dann stellt sich die Sozialministerin hin und sagt, dass Kinder jetzt nicht nur 30, sondern sogar 40 Stunden in der Woche betreut werden können – bei uns werden die Kinder gerade überhaupt nicht betreut!“

Es gebe „verschiedene Umstände“ für diese missliche Situation, erklärt Satows Bürgermeister Matthias Drese (SPD): „Das diskutiere ich aber nicht in der Öffentlichkeit, weil es sich um Personalien handelt.“ Seit anderthalb Jahren würden die offenkundigen Missstände mit einem Personalmangel begründet, ärgert sich Janó Siepel: „Dazu fällt mir nichts mehr ein.“

Auch nach Auffassung von Birgit Schwebs (Die Linke), Gemeindevertreterin und Mitglied im Sozialausschuss, müsse die Verwaltung an ihrer Informationspolitik arbeiten: „Die Eltern haben ein Recht darauf, zu erfahren, warum die Gemeinde bei der Kitabetreuung so unzuverlässig ist.“ Man habe das Thema durchaus auf dem Schirm, erklärt Marie Komm, Leiterin des Hauptamtes: „Wir sind dazu gerade mit der Fachaufsicht und dem Jugendamt des Landkreises Rostock in Gesprächen.“

Gemeindevertreter stimmen Bildung einer Arbeitsgruppe zu

Darüber hinaus solle jetzt eine Arbeitsgruppe aus Gemeindevertretern und Vertretern der Verwaltung gebildet werden, so Komm: „Diese AG wird sich noch einmal explizit mit der Problematik Kindertagesstätten in der Gemeinde Satow beschäftigen.“ Grundsätzlich sei das eine gute Idee, meint Gemeindevertreter Erhardt Liehr: „Allerdings sollten wir in diese Gruppe auch noch Fachleute einbinden – die wissen doch am besten, wo der Schuh drückt.“

„Wir sollten in die Arbeitsgruppe Kita auch Fachleute einbinden – die wissen doch am besten, wo der Schuh drückt.“ Erhardt Liehr (FDP), Gemeindevertreter Satow Quelle: Anja Levien

Andererseits könnte er sich alternativ auch einen zeitweiligen Ausschuss zur Kita-Thematik vorstellen, so Liehr: „Etwas Ähnliches haben wir schon vor ein paar Jahren mit Blick auf unseren Brandschutz ins Leben gerufen – mit Erfolg, denn die Ergebnisse sind bis heute Grundlage dafür, dass wir in unserer Gemeinde einen tragfähigen Brandschutz haben.“ Er hoffe zumindest darauf, dass aus der Arbeitsgruppe nicht nur Lippenbekenntnisse kommen, sondern konkrete Maßnahmen entwickelt werden, macht Janó Siepel deutlich: „Ganz abgesehen davon, dass es ja noch dauern kann, bis diese Gruppe überhaupt gebildet wird.“

Dabei gebe es schon jetzt jede Menge Möglichkeiten, dem Satower Nachwuchs auch in den Ferien passende Freizeitangebote zu machen, ist eine betroffene Mutter überzeugt: „Ob Landfrauenverband, Kirche oder generell unsere älteren Einwohner – wir sollten die Leute hier im Ort viel mehr mit einbeziehen.“ So könnte beispielsweise auch das eine oder andere Sommercamp auf die Beine gestellt werden: „Da würden bestimmt viele Leute mitmachen – man muss das aber auch wollen. . .“

