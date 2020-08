Satow

Rund um den Satower See haben die Arbeiten für den Erlebnispfad begonnen. Ein Bagger schiebt sich durchs Gelände, zieht eine Bahn für den neuen Weg. Er soll sich vom Gemeindehaus entlang neben der Kröpeliner Straße (Westufer) bis zur „Liebeshalbinsel“ erstrecken. „Es handelt sich um ein Leader-Projekt mit Geldern vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu)“, sagt Bauamtsleiter und Vizebürgermeister Jörn Rachowe.

„Wo noch kräftig am künftigen Weg mit Hochbeeten, Rosen und Stauden gebaggert wird, haben wir mit den Planern zusammen elegante Bänke mit Blick auf den See vorgesehen.“ Ein Blätterdach zierender Bäume solle künftig über dem zentralen Platz vor der Gemeindeverwaltung entstehen. Dem Gestaltungsentwurf entsprechend können dann Hochzeitspaare aus dem örtlichen Standesamt kommend auf einem romantisch ausgerichteten Weg zum Fotoshooting auf einem hölzernen Steg über dem glitzernden Gewässer gelangen, stellt der Bauamtschef in Aussicht.

Verweilbereiche entlang des Sees

Die dort ursprünglich befestigte Stahlplattform wird kurzer Hand von den Landschaftsspezialisten der Alpina AG überbaut. Verschwunden sind auch schon die lange Zeit an der Ecke Seestraße-Kröpeliner Straße viel genutzten Holzbänke. Verbreitert wird der hier beginnende Westufer-Weg auf anderthalb Meter und soll nach circa 280 Metern Anschluss an den seeumrundenden Pfad finden. Entlang des Weges entstehen Verweilbereiche für jedermann.

Vorarbeiter Gunnar Hanke von der Alpina AG: „Bis Oktober schaffen wir die Arbeit.“ Quelle: Dietrich Grunzig

Dem Konzept entsprechend sollen hier zum Hüpfen farbige Kugeln in Form von Äpfeln und Kirschen dienen. Sportgeräte sollen zur körperlichen Fitness anregen, die in kleinen Zonen befestigt sind, umrandet von Findlingen, Palisaden und Stämmen. Drehkarussell zum Wirbeln um sich selbst und Wippe sollen Kinder erfreuen.

Satower freuen sich auf Erlebnispfad

Am vorbestimmten Platz für den Hochzeitssteg gegenüber dem Standesamt legt Vorarbeiter Gunnar Hanke eine Wasserwaage auf das L-förmige Fundament aus Beton. Nach einem Blick auf die Libelle gibt er seinem Mitarbeiter Zeichen zur Begradigung. Der holt mit einem kiloschweren Gummi-Vorschlaghammer weit aus – und schon nach ein paar Schlägen sitzt das Teil.

Peter Veverka aus Satow findet das Baugeschehen am Satower See beachtenswert. Quelle: Dietrich Grunzig

Hanke erklärt: „Mitte oder Ende Oktober wird hier alles fertig sein.“ Margit Rund freut sich: „Schön wird das alles ganz bestimmt.“ Ihre Begleiterin Helga Pierstorf stimmt ein: „Wir Einwohner haben einen Plan von der Gemeinde bekommen und wissen genau, wie der Weg um den See herum aussehen soll.“ Das Baugeschehen am See sei für Peter Veverka ein beachtenswertes Geschehen, wie er erzählt. „Ich mache jeden Tag mit Lucky, meinem Jack Russell, zweimal die Runde.“

