Satow: Geflügelpest im Ortsteil Gorow nachgewiesen

Satow

In einem Hausgeflügelbestand im Satower Ortsteil Gorow ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie der Landkreis Rostock am Dienstag mitteilte, habe das Veterinäramt den am 4. Februar angezeigten Verdacht jetzt amtlich bestätigt. Die tierschutzgerechte Tötung und unschädliche Beseitigung der Tiere sowie die ersten Desinfektionsmaßnahmen seien bereits angeordnet.

Der Landkreis Rostock hat über eine Geflügelpest-Schutzzone und ein Geflügelpest-Beobachtungsgebiet verfügt, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. In diesen gelten strenge Schutzmaßnahmen. So müssen Halter von Geflügel unverzüglich die Anzahl des gehaltenen Geflügels unter Angabe der Nutzung sowie ihres Standortes und jegliche Veränderung des Bestandes dem Veterinäramt anzeigen. Sämtliches Geflügel muss in geschlossenen Ställen oder in Einrichtungen untergebracht werden, die vor einem Eindringen von Wildvögel geschützt sind.

Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte oder Veranstaltungen jeglicher Art sind verboten. Zudem gelten strenge Hygienevorschriften für Geflügelhalter und Geflügelprodukte. Halter von Geflügel sind zu hoher Wachsamkeit und Vorsicht aufgerufen.

Von Lennart Plottke