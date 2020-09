Satow

Ab Montag, dem 28. September, ist die Straße Heller Weg in Satow voll gesperrt. „Die Straße wird komplett saniert“, sagt Bauamtsleiter Jörn Rachowe. „Es bestand Handlungsbedarf – an einigen Stellen rutscht der Weg schon zur Seite weg.“ Die Arbeiten in diesem Bereich sollen bis zum 2. Oktober abgeschlossen sein – bis auf wenige Einschränkungen können Anlieger ihre Grundstücke auch während der Bauzeit erreichen.

„Neben der Sanierung bauen wir auf der Fahrbahn auch Barrieren zur Geschwindigkeitsreduzierung ein“, erklärt Rachowe. Es werde hier aber keine großen Schwellen wie etwa im Baustellenbereich auf der Landesstraße 10 am Mühlenbach geben, verspricht Bürgermeister Matthias Drese ( SPD): „Wir arbeiten hier mit eckigen Aufpflasterungen in der Fahrbahnmitte – damit haben andere Orte schon gute Erfahrungen gemacht.“

Anzeige

Weitere Sanierungen im Gemeindegebiet

Darüber hinaus werde ab dem 2. Oktober auch die Straße zwischen den Ortsteilen Horst und Rosenhagen saniert, sagt Jörn Rachowe: „Die Arbeiten beginnen, wenn der Schulbus am Morgen durch ist.“ Maximal bis zum 12. Oktober soll die Straße erneuert sein – „unter Beachtung des Schulbusverkehrs“, macht der Bauamt-Chef deutlich.

Weitere OZ+ Artikel

Unterdessen sind die Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an der Satower Parkstraße neben Feuerwehr und Kirche abgeschlossen. Auch der Stichweg in Heiligenhagen ist fertig, an der Kröpeliner Straße in Satow stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss.

Von Lennart Plottke