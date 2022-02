Heiligenhagen

Zum gemeinsamen „Schmaus“ und ein paar Relax-Stunden vor dem Weiterflug in andere Gefilde trafen sich jetzt unzählige Kraniche und Singschwäne auf einem weitflächigen Mais-Stoppelfeld in Heiligenhagen und weiteren Feldern in der Gemeinde Satow. „So viele Kraniche und Schwäne zusammen auf einem Acker haben wir hier bisher noch nie gesehen“, staunten die weit über 80-jährigen Paula und Hans Schlutow, die in der Nähe wohnen. „Wo kommen die Vögel bloß alle her und wo wollen sie hin?“ Aufklärung übermittelte Ornithologe Dr. Stefan Kroll von der Universität Rostock: „Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es bei Kranichen einen zunehmenden Trend zur Überwinterung. Wenn es nicht zu kalt ist, bleibt ein Großteil der einheimischen Kraniche inzwischen bei uns.“

Das sei vor einigen Jahren noch anders gewesen, so Kroll: „Deshalb fällt es uns jetzt auf.“ Während der Brutzeit ab April seien die Kraniche unauffälliger, weil sie sich dann überwiegend verstreut in ihren Brutrevieren aufhalten würden: „Ab Anfang Februar kommen ziehende Kraniche hinzu, die in Frankreich oder Spanien waren und nun in ihre nord- und osteuropäischen Brutreviere zurückkehren – die pausieren hier dann bei uns und stärken sich vor der nächsten Etappe.“

Vermutlich würden die Kranich-Zahlen im Raum Heiligenhagen in den nächsten Wochen also noch ansteigen, bekräftigte der Vogelkundler und gab einen weiteren Vorgeschmack auf ähnliche Großvogel-Vorstellungen: „Noch deutlich mehr Kraniche halten sich aktuell im Bereich Hohen Luckow/Matersen auf. Am vergangenen Samstag habe ich etwa 500 gezählt, eine Woche davor waren es sogar 700 Kraniche.“

Maisstoppel würden sehr gerne als Nahrungsfläche angenommen. Das gelte auch für die nordischen Singschwäne, von denen sich aktuell noch sehr viele in den hiesigen Gebieten aufhalten. „Die stammen aus dem Baltikum und aus Nordwestrussland und überwintern jedes Jahr bei uns“, erklärte Stefan Kroll. „Spätestens im März fliegen sie wieder nach Osten zurück.“

Von Dietrich Grunzig