. Immer wieder stippen die Angeln in die große, wassergefüllte Schale. Victoria, Juiliana, Veronika, Timur und Artjom haben Spaß daran, mit Buchstaben beschriftete Plastikenten herauszuziehen. Doch das ist erst Teil eins ihrer Aufgabe. Nun gilt es für die ukrainischen Kinder, mithilfe der Enten deutsche Worte, wie „bitte“, „danke“, „Schule“ oder „Musik“, zu bilden. „Wir haben diese Worte auf Zettel geschrieben, damit die Mädchen und Jungen eine Vorlage haben“, erklärt Annalena Hornickel. Die Schülerin gehört zu den Mitgliedern des Satower Jugendclubs, die an diesem Sonnabendvormittag zehn Flüchtlingskinder eingeladen haben, „um sie auf andere Gedanken zu bringen und ihnen eine kleine Freude zu bereiten.“ Die Kinder zählen zu den aus der Ukraine Geflohenen, die seit mehreren Wochen in Satow Aufnahme im Hotel Weide und bei Pastor Rainer Kirstein gefunden haben.

Jugendliche bereiteten das Treffen intensiv vor

Die Idee zu diesem Treffen hatte Lena Krüger. Die DRK-Jugendsozialarbeiterin für Satow und Radegast bewegt das schwere Schicksal der aus ihrer Heimat Geflüchteten. „Deshalb habe ich dem Jugendklub vorgeschlagen, ukrainische Kinder, die schon einige Zeit in Satow leben, einzuladen und ihnen schöne Stunden zu bereiten“, sagt die 23-Jährige. Eine Idee, die bei den Clubmitgliedern gut ankam. Zu ihnen zählt Sarah Seefeldt (17). „Wir sind alle stark motiviert, weil wir den Krieg in der Ukraine verurteilen. Den Menschen, die bei uns Schutz und Hilfe suchen, wollen wir zeigen, dass wir an ihrer Seite stehen. Deshalb haben wir uns seit Tagen intensiv auf diese Begegnung vorbereitet“, betont die angehende Gastronomin. Sie selbst half, ein Video über den Jugendclub zu bearbeiten und mit ukrainischem Text zu versehen: „Unsere kleinen Gäste sollen schließlich wissen, wer wir sind und was wir machen.“

Ukrainische Kinder angeln Enten. Quelle: Werner Geske

Nudeln mit Tomatensoße bei allen beliebt

Dennis Schendel (17), in der Ausbildung zum Lagerfachhelfer, lässt wissen: „Die Situation in der Ukraine beschäftigt mich stark. Als ich vom Projekt ,Gemeinsam eins‘ hörte, wollte ich daher gerne mitmachen. Da ich gute Kontakte zur Satower Mosterei habe, bat ich das Unternehmen um Unterstützung der Veranstaltung. Völlig unkompliziert stellte man uns Getränke zur Verfügung, wofür wir uns herzlich bedanken.“

Doch nicht nur ausreichend Getränke stehen beim Treffen am Wochenende bereit. Für das Mittagessen – Nudeln mit Tomatensoße – haben Annalena Hornickel (15), Elly Kallis (13) und Lea Ziehm (14) gesorgt: „Weil wir wissen, dass Kinder dieses Gericht sehr lieben, haben wir uns dafür entschieden.“ Dass sie damit richtig lagen, beweisen die im Handumdrehen geleerten Töpfe und Teller.

Einige unbekümmerte Stunden für Geflohene

Lilija Lukashowa, die mit ihrem Sohn Artjom und mit weiteren Flüchtlingen beim Pastor Aufnahme gefunden hat, zeigt sich dankbar für die Geste der jungen Satower: „Es ist gut, zu wissen, dass es Menschen gibt, die in dieser schweren Zeit an unserer Seite stehen. Das gibt Kraft und Zuversicht!“ Die Deutschlehrerin aus dem Tschernihiwer Gebiet, nordöstlich von Kiew, ist nach dem russischen Angriff nach Deutschland geflohen: „Mit meinen Gedanken bin ich immer bei meinem Mann, der bleiben musste. Wir telefonieren täglich und ich bin glücklich, wenn ich seine Stimme höre.“ Sie ist froh, dass ihr Sohn und seine Freunde an diesem Sonnabend unbekümmert einige schöne Stunden genießen können.

Mit Aktivitäten, zu denen auch Dosenwerfen, Dart, Billard, Tischfußball oder Videospiele gehören, treffen die Jugendclubmitglieder offensichtlich den Geschmack ihrer Gäste. Eine besondere Überraschung erleben diese, als plötzlich der Osterhase auftaucht. „Oh, Velykodniy zayets!“, begrüßen sie Meister Lampe verblüfft. Der schenkt später auch den erfreuten Kindern leckere Schokoladen-Osterhasen. Diesen Part hat Emily Ziehm (15) übernommen, die schon zu früheren Osterfesten in das rosafarbene Hasenkostüm schlüpfte: „Diesmal hat es mir besonderen Spaß gemacht, weil sich die Lütten so gefreut haben.“

Am Ende überreichen die Kinder ihren Gastgebern ein selbst gemaltes Bild. Es zeigt ihr Heimatland und ein Herz in den blau-gelben und schwarz-rot-goldenen Nationalfarben. Es wird einen Ehrenplatz im Club erhalten. Und beim Abschied ist neben dem ukrainischen „Spasybi“ ist dabei auch das deutsche „Danke“ zu hören.

