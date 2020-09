Satow

Der Tag des offenen Denkmals 2020 wird allen Denkmal-Interessierten sicher noch lange in Erinnerung bleiben: Wegen der Corona-Situation war er bundesweit erstmals digital zu erleben. Insgesamt 29 Präsentationen aus Mecklenburg-Vorpommern stellten sich auf diesem Wege vor. Der Vorstand des Vereins Lebendige Steine – Kirchruine Satow e. V. hatte jedoch im Vorfeld Überlegungen angestellt, ob auch in einer anderen geeigneten Weise Aufmerksamkeit für das älteste der insgesamt 27 Denkmale in der Gemeinde Satow erzielt werden kann.

So kam die Idee auf, in der Nacht vom 12. auf den 13. September mit einem Lichtstrahl ein stilles Zeichen in gegenwärtig bewegten Zeiten zu setzen. Einerseits ein Zeichen der Aufmerksamkeit für das altehrwürdige Gemäuer im Zentrum der Gemeinde Satow. Andererseits ein Zeichen der Hoffnung auf weitere Lockerungen in der gegenwärtig arg gebeutelten Kultur- und Veranstaltungsszene.

Besucher kamen spontan vorbei

In der Ton- und Licht-Veranstaltungstechnik Ränker fand der Verein schließlich einen Partner, der einen Skybeamer aufstellte, dessen Lichtbogenlampe ein Strahlenbündel aus dem Innern der Ruine in den Abendhimmel sandte. Dieses Lichtspiel verlieh nicht nur dem Inneren der Ruine einen ganz besonderen Reiz, sondern war auch bis in die Nachbarorte Satows deutlich sichtbar.

In der Nacht zu Sonntag wurde die Kirchruine Satow speziell beleuchtet. Anlass war der Tag des offenen Denkmals. Quelle: Erhardt Liehr

So stellten sich im Lauf des Abends spontane Besucher ein: Ein Rentnerehepaar, Großeltern mit ihren Enkeln und Familien mit Kindern. Teenager fotografierten mit ihren Handys das Ruineninnere und versuchten, die Lichtspiele festzuhalten. Innerhalb der Ruine herrschte eine bedächtige Ruhe, die nur vom leisen Surren des Skybeamers begleitet wurde. Die ganze Nacht hindurch war dieses Lichtereignis noch zu bewundern. Viele Durchreisende haben es ebenso betrachten können wie die ersten Angler, die sich in den frühen Morgenstunden am Satower See nach und nach bei ihrem Hobby einfanden.

Beim Abbau der Beleuchtungsanlage stellte Dietmar Ränker, Insidern sicher noch als Berluc-Schlagzeuger bekannt, die Frage, wann die Band denn das lang ersehnte Konzert in der Kirchruine spielen könne. Das wird im Wesentlichen davon abhängen, wie sich mögliche Fördermittelgeber und Unterstützer zu der von der Gemeinde aktuell geplanten Überdachung positionieren.

