Satow: Linienbus in Brand geraten

Satow

In Satow fing am Donnerstag ein Linienbus Feuer. Er war gegen 12 Uhr auf dem Weg von Rostock nach Satow. Am Endhaltepunkt bemerkte der Fahrer, der nach Angaben der Polizei alleine im Bus war, dass am Heck des Fahrzeugs aus dem Motorraum Qualm austrat. Der 48-Jährige verständigte den Notruf.

Brandursache war ein technischer Defekt, hieß es von Seiten der Polizei. Das Heck wurde durch das Feuer stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Nachgang wurde festgestellt, dass sich auf der gesamten Fahrstrecke des Busses Ölspuren befanden. Die Ölspuren wurden durch eine Spezialfirma beseitigt.

Von OZ