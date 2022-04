Satow

25 Einfamilienhäuser, Mietwohnungen und Wohnungen für betreutes Wohnen sollen künftig im neuen „Wohnquartier am Jägerberg“ in Satow entstehen. Die Gemeinde will rund um die vorhandenen Plattenbauten an der Landesstraße 10 ein generationsübergreifendes Wohnen entwickeln. Dazu wird die Erschließung und Nutzung der anliegenden Kleingärten neu geregelt – nach Vorstellungen des Eigentümers sollen diese Gärten auch künftig von den Anwohnern genutzt werden.

„Die Gemeindevertretung hat jetzt mit dem zustimmenden Satzungsbeschluss für den entsprechenden Bebauungsplan eine finale Entscheidung getroffen“, sagte Bürgermeister Matthias Drese (SPD). „Der Investor will hier möglichst noch Ende dieses Jahres loslegen – vorher soll aber noch die neue Wohnbebauung an der Kröpeliner Straße abgeschlossen werden.“

„Beim Erweiterungsbau für die Schule am See sind wir auf der Zielgeraden“. Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Nach letzten Abstimmungen mit der Edis AG und einem privaten Windenergieanlagen-Betreiber mussten aufgrund von vorhandenen Elektroleitungen Baufelder noch einmal verändert und entsprechend angepasst werden. So gebe es jetzt im südlichen Bereich einen „ungünstigeren Zuschnitt“, das nördliche Baufeld müsse aufgrund von vorgeschriebenen Abständen erheblich verkleinert werden, erklärte Volker Zielke vom Büro Stadt- und Regionalplanung aus Wismar: „Damit hat sich auch das Konzept für die Wohnanlage in diesem Bereich verändert – unter anderem gibt es jetzt eine geänderte Höhenstaffelung.“

Gemeinde plant Durchmischung der Altersstrukturen

Darüber hinaus habe die Forstbehörde im westlichen Bereich des Gebietes auch noch „eine kleine Waldfläche gefunden“, sagte Matthias Drese: „Deshalb musste im B-Plan ein gesetzlicher Bebauungsabstand von 30 Metern festgeschrieben werden.“

Grundsätzlich sollten im neuen Wohnquartier die vorhandenen Strukturen aufgenommen und sinnvoll aufgefüllt werden, hatte auch Architekt Carsten Gieseke in einer früheren Sitzung erklärt: „Hier wohnen die Menschen zum Teil schon seit 60 Jahren – die kann man nicht einfach aus dem gewohnten Umfeld reißen.“ Optimal wäre eine „Durchmischung der Altersstrukturen.“

Für die Gemeinde Satow gehe es dabei nicht nur um die Mieter aus den Wohnblöcken, sondern auch um die Menschen aus dem Ort, die sich ihre Grundstücke langsam nicht mehr leisten könnten, hatte Gemeindevertreter Erhardt Liehr (FDP) deutlich gemacht: „Im schlechtesten Fall würden diese Leute dann notgedrungen Richtung Bad Doberan abwandern, weil es bei uns keinen geeigneten Wohnraum gibt.“

Hochwasserschutz so gut wie abgeschlossen

Auch mit Blick auf weitere Bauvorhaben käme die Gemeinde voran, stellte Satows Bürgermeister klar: „Bei der Erweiterung der Schule am See sind wir auf der Zielgeraden – die ersten Möbel werden geliefert, im neuen Gebäude finden jetzt nach und nach die unterschiedlichen Bauabnahmen statt.“ Nicht ganz so optimistisch sei man bei der geplanten Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule – wann die Arbeiten hier abgeschlossen sind, könne er aktuell nicht seriös vorhersagen, so Drese. Geplant sind neue Spielgeräte, ein grünes Klassenzimmer, eine Rollerbahn, ein großes Sonnensegel und neue Wege: „Ausschreibung und Vergabe der Leistungen sind erfolgt – wir wollen zumindest erreichen, dass die Kinder zum neuen Schuljahr trockenen Fußes über den Hof laufen können.“

Apropos: „Der Hochwasserschutz in Heiligenhagen ist zu 90 Prozent fertiggestellt“, sagte Matthias Drese. „Der abschließende Straßenbau soll nach Ostern starten.“ Auch der Bau des Gehweges an der Püschower Straße habe Ende März begonnen. Für die avisierten neuen Kindertagesstätten in Heiligenhagen und Radegast laufen die Erschließungsplanungen. „Wobei die endgültige Größe der Kita in Heiligenhagen noch unklar ist“, machte Drese deutlich. „Da gibt es in der kommenden Woche noch Gespräche mit dem Landkreis.“

Zudem würden die Planungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes am westlichen Satower Ortsrand „auf Hochtouren“ laufen, blickte Matthias Drese voraus: „Baustart soll hier möglichst noch in diesem Jahr sein.“

