Satow: Neues Wohngebiet am Ortsrand

Satow

Wohnraum im „Speckgürtel“ der Hansestadt Rostock – ein Pluspunkt, den die Gemeinde Satow gerade in den vergangenen Monaten zu nutzen wusste. So ist etwa am alten Reitplatz ein großes neues Wohngebiet entstanden, auch im Ortsteil Hastorf sind weitere Eigenheime geplant, dazu soll in Heiligenhagen im kommenden Jahr Raum für 50 neue Häuser geschaffen werden. „Bauland ist bei uns nach wie vor sehr begehrt“, sagte Satows Bürgermeister Matthias Drese ( SPD) auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. „Ein Trend: Es ziehen überwiegend junge Familien zu uns.“

„Bauland ist bei uns nach wie vor sehr begehrt – im neuen Wohngebiet gehen wir von etwa 35 Wohneinheiten aus.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow. Quelle: privat

Dem ungebrochen großen Bedarf soll jetzt auch am nordöstlichen Satower Ortsrand nachgekommen werden. „Ein etwa 5,8 Hektar großer Bereich hinter dem Bauhof neben dem bereits bestehenden Wohngebiet , Kammerhof‘ ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen“, sagte Bauamtsleiter Jörn Rachowe. „Jetzt ist an die Gemeinde ein Erschließungsträger herangetreten, der dieses Areal entwickeln will.“

35 Wohneinheiten – überwiegend Einfamilienhäuser

Insgesamt gehe man im neuen Wohngebiet „Am Kammerhof“ von etwa 35 Wohneinheiten aus, sagte Bürgermeister Drese. Dabei sollen überwiegend Einfamilienhäuser entstehen, die gegebenenfalls durch Mehrfamilienhäuser ergänzt werden könnten, erklärte Jörn Rachowe: „Das Gebiet liegt vollständig auf aktuell landwirtschaftlich genutzten Flächen – um unsere Ziele umsetzen zu können, muss jetzt zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt werden.“

Dabei könne das Plangebiet in zwei Teilbereiche gegliedert werden, sagte der Bauamts-Chef: „Östlich des Landweges nach Püschow liegen die Flächen für das eigentliche neue Wohngebiet – die westlich angrenzenden Grundstücke werden mit einbezogen, um eine geschlossene Siedlungsentwicklung durch eine wegbegleitende Bebauung am Kammerhof zu gewährleisten.“

Direkte Anbindung an die Landesstraße 10

Es sei in diesem Zusammenhang vorgesehen, die östlichen Flächen durch eine direkte Anbindung über eine separate Zufahrtsstraße an die Landesstraße 10 zu erschließen, erklärte Rachowe: „Dazu sollen für diesen Bereich zum Landweg nach Püschow zumindest fußläufige Verbindungen entstehen.“ Die neue, wegbegleitende Bebauung wird hingegen vorrangig über den Landweg angebunden. „Die vorhandene Heckenstruktur entlang dieser Straße soll nach Möglichkeit erhalten bleiben und in das Grünkonzept eingebunden werden“, machte Rachowe deutlich.

„An die Gemeinde ist ein Erschließungsträger herangetreten, der das Areal hinter dem Bauhof entwickeln will.“ Jörn Rachowe, Leiter Bauamt Quelle: Dietrich Grunzig

Um das Gewerbegebiet auch optisch deutlich vom neuen Wohngebiet abzugrenzen, werde es eine umfangreiche Begrünung der Zwischenräume geben: „Ob hier ein zusätzlicher Geländewall oder eine größere Abstandsfläche geschaffen werden muss, kann erst auf Grundlage eines Gutachtens zum Immissionsschutz bestimmt werden.“ Zudem könnten entlang der östlichen Zufahrtsstraße ebenfalls Ausgleichsmaßnahmen für einen „landschaftsverträglichen Abschluss“ des Siedlungsgebietes am Satower Ortsrand sorgen, so Rachowe.

Letztlich segneten Satows Gemeindevertreter das Vorhaben einstimmig ab – und gaben für die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Kammerhof“ grünes Licht. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Abgeordneten die Pläne für die „Neue Dorfmitte Hohen Luckow“, das „ Wohngebiet Kröpeliner Straße“ in Satow-Oberhagen sowie das „Wohnquartier am Jägerberg“ auf den Weg gebracht. Hier sollen unter anderem neue altersgerechte Wohnungen entstehen.

Von Lennart Plottke